«Καρφιά» Άδωνι κατά Ζωής: «Εάν αρχίσει η δίκη των Τεμπών, δεν θα μπει ούτε στη Βουλή»

Ο «χορός» της κοινοβουλευτικής σύγκρουσης στην Ολομέλεια δεν έχει τέλος, καθώς μετά από την… ιερή κόντρα Γεωργιάδη - Νατσιού, ο υπουργός Υγείας ενεπλάκη σε ακόμη ένα επεισόδιο σφοδρής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά με την αιώνια πολιτική του αντίπαλο Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Όπως μεταδίδει η κοινοβουλευτική συντάκτρια του flash.gr Κατερίνα Κανάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε οξεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση Ρούτσι, επιτιθέμενη στον υπουργό Δικαιοσύνης. «Γιατί ο Φλωρίδης λέει “ναι” στην εκταφή για ταυτοποίηση, όχι όμως για άλλες πράξεις; Θα γίνει εκταφή και δε θα ερευνηθεί το μείζον; Γιατί τόση λύσσα;», ρώτησε και κατήγγειλε την «αναλγησία» κυβέρνησης και Δικαιοσύνης.



Σκληρή επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, κατηγορώντας την πως δεν επιθυμεί να γίνει η δίκη τώρα, για να φτάσει ανοιχτή αυτή η υπόθεση στην κάλπη, προκειμένου «να κερδίσει ψήφους στις εκλογές και πελάτες στο δικηγορικό γραφείο».



«Καπηλεύεται τους νεκρούς για το πολιτικό της συμφέρον. Όλο το σχέδιο της είναι να μη γίνει η δίκη μέχρι τις εκλογές. Εάν πάμε με ανοιχτή ανάκριση στις εκλογές θα πάρει και 15%. Αν έχει ξεκινήσει η δίκη, δεν θα μπει ούτε στη Βουλή» σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιμένοντας πως «όσο και να προσπαθήσει να υπηρετήσει το προσωπικό της οικονομικό και πολιτικό συμφέρον, δε θα σταματήσει τη Δικαιοσύνη».