Ανδρουλάκης: «Κούρασε τον λαό ο κ. Μητσοτάκης, θα το πληρώσει στην κάλπη - Καμία συνεργασία με ΝΔ»

Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για προώθηση του προγράμματος της ΔΕΘ παντού, «στην κοινωνία και στη Βουλή», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (23/9) στο Action 24. Έκλεισε κάθε «παράθυρο» συνεργασίας μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία και έκανε επίθεση στον πρωθυπουργό αλλά και σε στελέχη που έχει δίπλα του, που «από αρνητές του Ολοκαυτώματος έχουν γίνει αρνητές μιας νέας σφαγής», εννοώντας τη Γάζα.

Ξεκινώντας την τηλεοπτική του συνέντευξη, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε την ξαφνική αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν. Αφού είπε πως δεν έχει κάποια πληροφορία για το τι συνέβη και δεν έγινε το προγραμματισμένο ραντεβού των δύο ηγετών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ερασιτεχνισμό» και «προχειρότητα». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «όταν ανακοινώνεις μετά βαΐων και κλάδων εδώ και μέρες ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση και ξαφνικά αυτή αναβάλλεται, ναι είναι δείγμα ερασιτεχνισμού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως δεν επιτρέπονται «προχειρότητες» γιατί «στέλνονται λάθος μηνύματα». Πρόσθεσε ότι «εγώ δεν βλέπω ούτε "ήρεμα νερά" ούτε αποκλεισμένο Ερντογάν όταν συναντά τον Τραμπ. Αντίθετα βλέπω μία κατάσταση που επιδεινώνεται για τη χώρα μας και δεν αφορά την Τουρκία μόνο. Αφορά και τη Λιβύη αλλά και την Αίγυπτο όπως έχει συμπεριφερθεί στο θέμα της μονής Σινά».

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση «λειτουργεί με διαφορά φάσης». Εξήγησε ότι «μας τα σερβίρουν ότι πάνε καλά αλλά δεν πάνε καλά» τα πράγματα και εξέφρασε την ανησυχία και για την σύμβαση με τη Chevron γιατί κάθε σύμβαση μπορεί να κρύβει παγίδες.

Μιλώντας για τη Γάζα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να ενώσει τη φωνή της με όλους τους λαούς και όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης για να σταματήσει «η εθνοκάθαρση». Σημείωσε πως μπορούν να υπάρξουν κυρώσεις για το Ισραήλ, όπως το πάγωμα της τελωνειακής σύνδεσης, ενώ στηλίτευσε τη στάση της Ευρώπης να πουλάει όπλα στο Ισραήλ που «μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μία εθνοκάθαρση, σε μια γενοκτονία».

Είπε ότι ο ΠΑΣΟΚ επιθυμεί ειρήνη σε αυτή την περιοχή αλλά η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα ενιαία, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδειξε το ποινικό δικαστήριο της Χάγης για τον Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «έναν σφαγέα».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις είπε πως «έχουμε μάθει να μιλάμε κυρίως για τις δημοσκοπήσεις και όχι τα προβλήματα του κόσμου». Πρόσθεσε ότι μετά τα μέτρα της ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στο 15% «αλλά δεν πανηγυρίζουμε γιατί έχουμε δρόμο ακόμη να διανύσουμε» και επανέφερε στο προσκήνιο το αίτημα για πολιτική αλλαγή. «Είναι ισχυρό και όσο περνούν οι μήνες θα γίνεται ακόμη πιο ισχυρό».

Στο ερώτημα για τις επικρίσεις Γερουλάνου και Δούκα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν απαντώ σε δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν απαντηθεί αυτά τα ζητήματα. Έχει απαντηθεί ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία». Τόνισε ότι όλο το καλοκαίρι δούλεψαν να εκατοντάδες άνθρωποι για να δημιουργηθεί ένα ακόμα κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει λαϊκισμούς και μπορεί να βοηθήσει τον τόπο να πάει μπροστά.

«Εμένα μου ανοίγει το δρόμο το έργο μου και όχι τα συμφέροντα και οι εξαρτήσεις», σημείωσε και ανέδειξε το πρόγραμμα της ΔΕΘ λέγοντας πως «εμπιστευτείτε με, εμπιστευτείτε μας γιατί με αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές καλύτερες. Αυτό είναι το μήνυμα μας, όποιος πολίτης νομίζει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή αξίζει να μας ψηφίσει».

Επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «κάνει μάθημα σε μένα και σε 11 εκατομμύρια Έλληνες περί σεβασμού των θεσμών» αλλά ο ίδιος δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις των θεσμών. «Υπάρχει άλλος πρωθυπουργός πυ συμπεριφέρεται τόσο αλαζονικά στην Ευρώπη;», αναρωτήθηκε.

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες ξεκαθάρισε ότι «όποιος θέλει να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας είμαστε ανοιχτοί» και πρόσθεσε πως σε καμία περίπτωση δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Μίλησε για σεναριολογία όσον αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης τριών νέων κομμάτων αφού «δεν ξέρουμε σε δύο χρόνια που θα έχουμε εκλογές ποια κόμματα θα υπάρχουν και ποια θα είναι στη Βουλή».

Έριξε ξανά «καρφιά» στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «δεν θα αποφύγει την ήττα στις επόμενες εκλογές» καθώς «κούρασε, βαρέθηκε, υποτίμησε και περιφρόνησε τον ελληνικό λαό και θα το πληρώσει στην κάλπη» ενώ «έβγαλε από το συρτάρι τον Λοβέρδο δύο μέρες μετά από αυτά που είπαμε στη ΔΕΘ. Αυτό λέει πολλά. Είναι σημείο καμπής η ΔΕΘ, πρέπει το πρόγραμμά μας να πάει παντού, με μάχες στη Βουλή, μάχες στην κοινωνία και όχι παιχνίδια».