O Φίλιππος Σαχινίδης έφτιαξε think tank

Έλαβα χθες στο μειλ μου ένα Δελτίο Τύπου για τη δημιουργία ενος «νέου, σύγχρονου κόμβου σκέψης και προβληματισμού» με την ονομασία «Progressive Lab». Στην αρχή δεν έδωσα μεγάλη σημασία, σκέφθηκα άλλο ένα από τα πολλά τέτοια σχήματα.

Μετά αναθεώρησα, γιατί διάγουμε ξανά ημέρες μεγάλης κινητικότητας και έντονων διεργασιών στην ευρύτερη Κεντροαριστερά και αυτό με κινητοποίησε να το ψάξω λίγο παραπάνω. Τελικά, έκανα το ρεπορτάζ μου, από το οποίο προέκυψε ότι το κεντρικό πρόσωπο και εμπνευστής της πρωτοβουλίας είναι ο Φίλιππος Σαχινίδης, πρώην υπουργός επί Γιώργου Παπανδρέου και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στις ευρωεκλογές του 2024 ήρθε τέταρτος στη λίστα και είναι πρώτος επιλαχών σε περίπτωση που κάποια από τις τρεις θέσεις των ευρωβουλευτών μείνει κενή.

Ο Λαρισαίος πολιτικός αναλαμβάνει συντονιστής της επιστημονικής επιτροπής του think tank, το οποίο απαρτίζουν διάφοροι επιστήμονες και καθηγητές πανεπιστημίου (πχ Αγγελική Γαζή – αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων, Φραγκίσκος Κουτεντάκης – Επίκουρος Καθηγητής, Θεόδωρος Μητράκος – Οικονομολόγος, πρώην υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος κ.α.)

Μάλιστα, η δεξαμενή σκέψης ενεργοποιείται άμεσα και εντός Οκτωβρίου θα κάνει την πρώτη δημόσια εκδήλωση, αφού προηγηθεί η σχετική έρευνα, πιθανότατα με αντικείμενο τη Δημοκρατία και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Να σημειώσω εδώ ότι ο Σαχινίδης, αν και παραμένει ΠΑΣΟΚ όντας μέλος του (ανενεργού εδώ και μήνες) Πολιτικού Συμβουλίου) έχει παγωμένες σχέσεις με το Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε αυτόν άλλωστε ανήκει η φράση – μομφή για τον πρόεδρο Νίκο, τον οποίο είχε παρομοιάσει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, προκειμένου να στηλιτεύσει τη μη θεσμική -όπως θεωρούσε- λειτουργία του κόμματος. «Αν δείτε τον Κιμ Γιονγκ Ουν να χτυπάει και να κρυφοκοιτάζει εδώ μέσα μην παραξενευτείτε, θα είναι γιατί θέλει να πάρει μαθήματα από το πώς λειτουργεί το κόμμα», είχε πει ο Σαχινίδης στη θυελλώδη συνεδρίαση του Ιουνίου του 2024.

Ενδεχομένως τώρα να βλέπει τη νέα πρωτοβουλία που ξεκινά ως το βήμα να απελευθερώσει δημιουργικές δυνάμεις και να συνεισφέρει, κρίνοντας ότι τέτοια προοπτική δεν θα του δοθεί άμεσα από το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, τι είναι η πολιτική χωρίς ιδέες;