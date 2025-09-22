Πυκνώνουν οι «ζυμώσεις» ανάμεσα στην Αθηνά Λινού και το ΠΑΣΟΚ

Ένα «πουλάκι» που ξέρει πάρα πολλά πράγματα από την ευρύτερη Κεντροαριστερά, καθώς διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και με το ΠΑΣΟΚ και με τον ΣΥΡΙΖΑ, μου είπε ότι έχει είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί κατά έναν βουλευτή ακόμα η δύναμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για να μην πολυλογώ, ισχυρίζεται ότι έχουν «πυκνώσει» οι επαφές της Αθηνάς Λινού με το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη και πως η επισημοποίηση της μετακίνησης της δεν θα αργήσει – εννοώντας μέχρι το τέλος του 2025.Σε γενικές γραμμές, δεν με έχει ρίξει στα «βράχια» το εν λόγω «πουλάκι».

Εγώ, όμως, διατηρώ μια επιφύλαξη, καθώς η κ.Λινού είναι κοντά και με πρόσωπα που έχουν αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα.