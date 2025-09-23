Φλωρίδης για Τέμπη: Επικίνδυνη η πολιτική εκμετάλλευση του πόνου των οικογενειών των θυμάτων

Στην τραγωδία των Τεμπών αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας που συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

«Εγκυμονεί κινδύνους η πολιτική εκμετάλλευση με τη διαρκή δημιουργία ψευδών ισχυρισμών του πόνου των οικογενειών από το δυστύχημα των Τεμπών, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «βρισκόμαστε εκ νέου μπροστά από μία προσπάθεια απαξίωσης της δικαιοσύνης ως θεσμού».

Αναφερόμενος σε σχόλια ότι η κυβέρνηση μπορεί με ένα «νεύμα» να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη, σημείωσε: «Αν ισχύει αυτό, τότε έχει ζήτημα η Δικαιοσύνη μας. Κανείς υπουργός δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. "Κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει" - είναι προσβλητική αυτή η διατύπωση, σαν να είναι μαριονέτες οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης». Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «απαξιωτική συμπεριφορά προς ανθρώπους που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τον θεσμό».

«Η Δικαιοσύνη λειτουργεί με σαφείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες και είναι μεγάλο ψέμα να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται. Οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν επειδή η Δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική, δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση, με βάθος και επάρκεια σε κάθε αίτημα», τόνισε ο κ. Φλωρίδης.

«Ο λαός δεν κάθεται να κάνει αναλύσεις· όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί. Η θέση και η στάση της κυβέρνησης είναι πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα» κατέληξε.