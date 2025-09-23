Πρόεδρος Αρείου Πάγου για Τέμπη: Εκταφή μόνο αν το ζητήσει η Πρόεδρος Εφετών

Μηνύματα προς «όσους εκμεταλλεύονται αυτήν την κατάσταση» αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών έστειλε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, στο Συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας».

Μιλώντας στην εκδήλωση, ανέφερε ότι η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ όμως δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών, ενώ σημείωσε ότι «κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη».

Η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, ως προς το ζήτημα που έχει ανακύψει με το αίτημα εκταφής από συγγενείς θυμάτων, ανέφερε ότι «Είναι δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση. Και όταν την έκλεισαν, υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν ότι δεν μπορείς να κλείσεις την ανάκριση. Πού ζούμε, ζούμε σε δημοκρατία; Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς».

«Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και βρίσκεται σε πρόεδρο εφετών. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε απ’ αυτών. Εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε εφόσον προέρχεται από κάποιον άλλον. Εκταφή γίνεται σε 3 χρόνια, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Ζητούν μια ανακριτική πράξη. Θα πρέπει να το ζητήσει η πρόεδρος Εφετών».

Τζαβέλας: Δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός νόμου

Από την πλευρά του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας ανέφερε ότι νομικοί προσπαθούν να τον υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσει εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον Πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση. «Εκφράζω την αγανάκτηση μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου. Η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου που έχει ενταφιαστεί ο νεκρός. Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών».

