Τέμπη: Επιμένει η Καρυστιανού - «Η εκταφή θα δώσει απαντήσεις»

Όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για το αίτημα εκταφής, άσκησε έντονη κριτική στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου ενώ αναφέρθηκε και σε κινήσεις που γίνονται προς την Ευρώπη για την υπόθεση.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023» μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 λίγες μέρες αφότου βρέθηκε σε πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα του οποίου αίτημα είναι η εκταφή του παιδιού του, Ντένις με σκοπό να πραγματοποιηθούν εξετάσεις για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

«Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή. Τα οστά του παιδιού μου είναι δικά μου, δεν είναι κρατική περιουσία για να μου το απαγορεύσει κάποιος», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού και συνέχισε εξαπολύοντας «πυρά» κατά της Αναστασίας Παπαδοπούλου, πρόεδρο του Αρείου Πάγου: «η ίδια είπε ότι έχει γίνει εξαιρετική ανάκριση και έκλεισε σωστά η υπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία, όταν την ίδια μέρα προέκυψαν στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους με 17 δείγματα ξυλολίου», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, πρόσθεσε στα λεγόμενά της πως και ο ανακριτής αντί να ζητήσει την εκταφή για να γίνουν τοξικολογικές, έκλεισε την υπόθεση, εξηγώντας ότι «δεν έχουν γίνει τοξικολογικές. Και μόνο γι’ αυτό τον λόγο θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή», τόνισε.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο με τρεις σοροί με χημικό έγκαυμα από τον αέρα και πως ενώ τα ρούχα των θυμάτων έχουν μείνει αναλλοίωτα, έγραψαν ως αιτία θανάτου την απανθράκωση.

Το κεφάλαιο των αιτημάτων εκταφής

Συνεχίζοντας, η πρόεδρος του Συλλόγου μίλησε για τα αιτήματα εκταφής και τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη.

«Προφανώς και υπάρχουν αιτήματα εκταφής» εξήγησε και πρόσθεσε πως «είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο κ. Φλωρίδης βγαίνει και δηλώνει με τέτοια σιγουριά και με στόμφο ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής από τον Πάνο Ρούτσι, όταν μπορεί εύκολα να αποδειχτεί ότι κάτι τέτοιο είναι ανακριβές», τόνισε.

Επιπλέον, εξέφρασε τον προβληματισμό της για το συγκεκριμένο ζήτημα. «Με προβληματίζει έντονα αυτή η κατάσταση. Όταν κατατέθηκε το πρώτο αίτημα εκταφής από τον κ. Ασλανίδη, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά ”όχι”, είπαν ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία για να γίνει τοξικολογική. Εν συνεχεία, ο κ. Ασλανίδης προχώρησε και σε δεύτερο αίτημα, πήγε στο Συμβούλιο Εφετών Λαρίσης και το αίτημα απερρίφθη και από εκεί. Μάλιστα, το Συμβούλιο Εφετών του επέβαλε και πρόστιμο γιατί επανήλθε, ενώ το πρώτο αίτημα είχε απορριφθεί. Γι’ αυτό κι εγώ έκανα αίτημα μόνο για DNA -όπως ακριβώς δικαιούμαι- στη Θεσσαλονίκη. Όμως, η Εισαγγελέας μου το αρνήθηκε δηλώνοντας αναρμόδια και με έστειλε στη Λάρισα. Φυσικά, η αναρμοδιότητα που επικαλέστηκε δεν ισχύει γιατί η αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμο που έχει γίνει η ταφή», υπογράμμισε.

Τα πυρά στον Άρειο Πάγο

Στη συνέχεια, η ίδια σχολίασε τη στάση της Προέδρου του Αρείου Πάγου και την πρόσφατη τοποθέτησή της για τον «εξαιρετικό» τρόπο που έκλεισε η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Με έχει προβληματίσει και η δήλωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου η οποία ουσιαστικά μας είπε ότι ο τρόπος που έκλεισε η ανάκριση ήταν …εξαιρετικός ενώ όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί», λέει και προσθέτει ότι «την ίδια μέρα που έκλεισε η ανάκριση προέκυψε ένα στοιχείο-φωτιά. Το Γενικό Χημείο του Κράτους παραδέχτηκε ότι εντοπίστηκε ξυλόλιο σε 17 δείγματα. Ωστόσο, την ώρα που ο ανακριτής παρέλαβε το χαρτί με τα νέα στοιχεία, αντί να κινήσει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία εκταφής, έκλεισε την υπόθεση. Παίζουν με τις λέξεις. Με τον τρόπο που αντιμετώπισαν τον κ. Ασλανίδη, έκοψαν σε όλους μας τη δυνατότητα να υποβάλουμε εκ νέου αίτημα εκταφής. Αυτή τη στιγμή καταπατάται ένα πολύ βασικό δικαίωμα», τόνισε.

Μάλιστα, η ίδια αναφέρθηκε και στην απόφαση της Αναστασίας Παπαδοπούλου για απόρριψη των αιτημάτων λόγω του ότι η υπόθεση θεωρείται πως έχει κλείσει

«Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κ. Παπαδοπούλου, ουσιαστικά είπε ότι η ανάκριση ολοκληρώθηκε κανονικά και πως ακόμα και αν προκύψουν νέα αιτήματα εκταφής, θα απορριφθούν και αυτά. Πώς προδικάζει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου την απόφαση της Προέδρου Εφετών Λαρίσης; Προκαταλαμβάνει την απόφαση. Αυτό ακριβώς επικαλείται και ο κ. Φλωρίδης».



«Δεν έχει γίνει καμία έρευνα για την φωτιά που έκαψε την κόρη μου»

Παράλληλα, ασκήθηκε έντονη κριτική και στους ιατροδικαστές, οι οποίοι σύμφωνα με την ίδια «παραβίασαν τα πρωτόκολλα».

«Υπάρχει πρόβλημα και με τους ιατροδικαστές οι οποίοι παραβίασαν τα πρωτόκολλα. Όταν υπάρχει φωτιά και έχεις βρει σορούς σε αυτή την κατάσταση, είσαι υποχρεωμένος να προχωρήσεις σε μια σειρά τοξικολογικών εξετάσεων» υπογραμμίζει και καταλήγει στο συμπέρασμα: «Επομένως, δόθηκε εντολή να μην ακολουθηθεί το πρωτόκολλο, να γίνει μόνο τεστ DNA και να παραδοθούν οι σακούλες στους συγγενείς. Αυτό είναι αδιανόητο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν σοροί μόνο με χημικά εγκαύματα από τον αέρα», εξηγεί.

Πάνω σε όλα αυτά, η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει πως η εκταφή θα δώσει απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα που ακόμη παραμένουν αναπάντητα γύρω από την υπόθεση.

«Θεωρούμε ότι η εκταφή είναι σημαντική γιατί θα δώσει απαντήσεις σε όλους εμάς που μάθαμε με τραγικό τρόπο ότι τα παιδιά μας επέζησαν της σύγκρουσης και κάηκαν στη συνέχεια» αναφέρει. Επιπλέον, συνεχίζει λέγοντας ότι «δεν έχει γίνει καμία έρευνα για τη φωτιά που έκαψε την κόρη μου. Δεν υπάρχει ούτε ένας ένοχος. Πάμε σε μια δίκη στην οποία έχει αφαιρεθεί το κομμάτι της πυρκαγιάς που έκαψε ζωντανούς ανθρώπους. Επομένως, γιατί να οδηγηθούμε σε μια δίκη; Μόνο για τη σύγκρουση ενώ υπάρχει ανθρωποκτονία με δόλο αφού γνώριζαν τα πάντα, γνώριζαν την επικινδυνότητα;», διερωτάται η ίδια.

Οι κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Κλείνοντας, όλα όσα ανέφερε, μίλησε για κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των συγγενών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Έχουμε ήδη κάνει κάποιες κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνονται συζητήσεις στις Βρυξέλλες για τα Τέμπη ενώ και η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έχει γίνει θέμα σε πολλά ευρωπαϊκά ΜΜΕ, με πολύ αρνητικά σχόλια για την εικόνα της χώρας».