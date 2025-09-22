«FAKE»: Οργισμένη ανάρτηση της Καρυστιανού για τα περί κόμματος - «Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει»

«FAKE» χαρακτήρισε η Μαρία Καρυστιανού τα σενάρια που διακινούνται για προσχώρησή της σε πολιτικό κόμμα ή για ίδρυση δικού της πολιτικού φορέα.

Συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε μία ανάρτηση ισχυρίζεται ότι θα προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως είναι «FAKE», προσθέτοντας παράλληλα: «Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας».

«Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας» συμπληρώνει.



Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού είναι η εξής:

«Η κοινωνία φλέγεται !

Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας.



Απεργία πείνας από γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και όμως συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα όπως αυτά!!



Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια.

Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας ;



Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας.



FAKE!!!!»