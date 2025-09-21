Ελλάδα Τραγωδία στα Τέμπη Απεργία Πείνας Μαρία Καρυστιανού

Στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι για την απεργία πείνας

Ο Πάνος Ρούτσι είναι πατέρας του 22χρονου Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Φωτό: Glomex/OPEN
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μια εβδομάδα απεργίας πείνας συμπληρώνει ο Πάνος Ρούτσι έξω από το κτίριο της Βουλής, πατέρα του 22χρονου Ντένις, ο οποίος ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Βασικό αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι η εκταφή του παιδιού του προκειμένου να ληφθεί δείγμα DNA, για να επιβεβαιωθεί ότι η σορός που τάφηκε ανήκει στο γιο του.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.

Στο πλευρό του στην πλατεία Συντάγματος, βρέθηκε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης.

Η στάση της υπογραμμίζει την προσωπική της επιλογή να στηρίξει δημόσια τον Ρούτσι σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, με τον ίδιο να συνεχίζει την απεργία πείνας παρά τις δυσκολίες.

