Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι - «Θα το πάω μέχρι τέλους»

Ο Δημήτρης Μάντζος, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Δημήτρης Μπιάγκης εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον πατέρα του θύματος των Τεμπών, Ντένις Ρούτσι.

Απεργία πείνας ξεκίνησε ο πατέρας του θύματος των Τεμπών, Ντένις Ρούτσι/Eurokinissi
Κατερίνα Κανάκη avatar
Με τον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του Ντένις, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος άρχισε απεργία πείνας, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του, συναντήθηκε αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ.

Ο Δημήτρης Μάντζος, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Δημήτρης Μπιάγκης αμέσως μετά από το πέρας της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, κατέβηκαν στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. 

«Θα το πάω μέχρι τέλους», τους είπε ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι Ρούτσι, εκφράζοντας την ελπίδα όλα τα κόμματα να στηρίξουν το αίτημά του.

Eurokinissi
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πάντως τον διαβεβαίωσαν πως βρίσκονται στο πλευρό του και πως με το δημόσιο λόγο τους θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν το ζήτημα.

«Πήγαμε να τον δούμε ως πολίτες και ως γονείς», έλεγαν χαρακτηριστικά.

