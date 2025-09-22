Άρειος Πάγος για Ρούτσι: Ο εισαγγελέας Λάρισας αρμόδιος για εκταφή - «Θέλουν να καθυστερήσει η δίκη»

Το γεγονός ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ικανοποιήσει αιτήματα εκταφής νεκρών σε συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται σε πορεία εξέτασης από την ελληνική δικαιοσύνη, διασαφηνίζει σε ανακοινώσεις του ο Άρειος Πάγος, στο φόντο της απεργίας πείνας που έχει ξεκινήσει ο Πάνος Ρούτσι με κεντρικό αίτημα την εκταφή του 22χρονου γιου του, Ντένις, ένα από τα 57 θύματα των Τεμπών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η σορός που τάφηκε ανήκει πράγματι στο παιδί του.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας:

«Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

«Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών», τονίζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

«Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα», πρόσθεσε ο κ. Τζαβέλλας.

Φωτό: ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/EUROKINISSI

«Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε εκκρεμή υπόθεση»

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, αρεοπαγίτης, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, τόνισε, σε δική του ανακοίνωση, ότι «τις τελευταίες ημέρες γονείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ζητούν από τον Άρειο Πάγο (θέτοντας ταυτόχρονα και ερωτήματα), να πάρει, μεταξύ άλλων, θέση αναφορικά με τις αιτήσεις εκταφής των νεκρών, τις οποίες υπέβαλαν, καθώς και να προβεί σε ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση».

«Αναφορικά με το θέμα αυτό, καθώς και την κατά καιρούς επίκληση της «συνδρομής» του Αρείου Πάγου σε συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με την πορεία των δικογραφιών, που εκκρεμούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ενημερώνουμε τους παθόντες και τους συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά και το σύνολο των πολιτών ότι:

Ο Άρειος Πάγος, ως το Ανώτατο Δικαστήριο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, δια του Προέδρου του ασκεί εποπτεία στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια όλης της χώρας και τις γραμματείες τους, που συνίσταται στην επίβλεψη και την έκδοση γενικών οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των δικαστηρίων και την πιστή εφαρμογή του νόμου.

Ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων, στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση. Επίσης, δεν μπορεί να διατάξει τη διενέργεια ή μη πράξεων από τους δικαστικούς λειτουργούς σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο και αν βρίσκεται μία εκκρεμής υπόθεση. Αυτό επιβάλλεται από το άρθρο 87 του Συντάγματος, που διασφαλίζει την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ορίζοντας ότι υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Μάλιστα, η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία του δικαστή αφορά τη σχέση του και με τις άλλες εξουσίες, την εκτελεστική και τη νομοθετική, για τις οποίες υφίσταται ρητή απαγόρευση παρέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν».

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

«Κάποιοι επιδιώκουν την καθυστέρηση της δίκης»

Στην ίδια ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου καλεί τους «παθόντες και τους συγγενείς» του δυστυχήματος των Τεμπών «να αντισταθούν στα εύκολα συμπεράσματα, στην κατευθυνόμενη πληροφόρηση, στην εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, το έργο της οποίας κάποιοι προσπαθούν να απαξιώσουν και να εκμηδενίσουν, βάλλοντας άκριτα κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, με απώτερο σκοπό τη διαιώνιση της παρούσας κατάστασης και την απομάκρυνση της υπόθεσης από το φυσικό της δικαστή, στο όνομα της δήθεν πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η καθυστέρηση με οποιοδήποτε τρόπο στην έναρξη της δίκης, κατά τη διάρκεια της οποίας βέβαια θα υποστούν τη «βάσανο του ακροατηρίου» διάδικοι, μάρτυρες και κατηγορούμενοι, αλλά και θα κριθούν με αξιολογικά και επιστημονικά κριτήρια τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης».

«Είναι νομικώς και ουσιαστικώς δεδομένο ότι κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε διαδίκου δεν χάνεται, όπως τεχνηέντως διαρρέουν ορισμένοι, δεδομένου ότι κατά την ενώπιον του ακροατηρίου διαδικασία οποιασδήποτε υπόθεσης, μπορούν να υποβληθούν αιτήματα που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και απορρίφθηκαν, καθώς και νέα αιτήματα, καθόσον για ό,τι έχει «εκφύγει» από τον Ανακριτή, αρμόδιο να το ερευνήσει είναι το δικαστήριο», επισημαίνει.

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Κυβέρνηση: «Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη»

Ως ζήτημα αποκλειστικής αρμοδιότητας της δικαιοσύνης αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο πως είναι άλλο το ανθρώπινο και άλλο το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, τόνισε ωστόσο πως το αίτημα του πατέρα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης.

Ξεκαθάρισε επίσης πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παρέμβει στη δικαιοσύνη και κάλεσε όλους όσοι ζητούν κάτι τέτοιο να το δηλώσουν δημόσια.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται από τον αγώνα που δίνει ένας γονιός που έχει χάσει το παιδί και ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλει όποιο αίτημα επιθυμεί» τόνισε ο κ. Μαρινάκης

Αφήνοντας αιχμές για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «επαγγελματίες αλληλέγγυους και πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εμπορευματοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο» προσθέτοντας μάλιστα πως υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος που δεν επιθυμεί να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη».

Για «ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο αίτημα» έκανε λόγο από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.