Βενιζέλος για Τέμπη: Κάποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα, μια τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με μία αιχμηρή ανάρτηση πήρε θέση για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη με αιχμή τα αιτήματα συγγενών των θυμάτων για εκταφή δικών τους ανθρώπων.

«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την (εκ)ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση», τόνισε ο πρώην υπουργός.

Σημειώνεται πως νωρίτερα η Εισαγγελία το Αρείου Πάγου με ανακοίνωσή της είχε αναφερθεί στα αιτήματα των συγγενών για εκταφή, επισημαίνοντας ότι όλα μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν.

Η ανάρτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου