Νίνα Κασιμάτη: Απέναντι (ξανά) στον ΣΥΡΙΖΑ (τώρα) για τον Πάρι Ρούπο

Τους τελευταίους μήνες, μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη, η Νίνα Κασιμάτη μοιάζει να έχει αποστασιοποιηθεί από τα όσα συμβαίνουν στην Κουμουνδούρου.



Αρκετές φορές δεν έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες κομματικές διαδικασίες, όπως το Συνέδριο του κόμματος -αν και την Πέμπτη, πήγε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας- ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι οι σύντροφοι της που κάνουν «δηλητηριώδη» σχόλια ότι έχει «κλείσει» στο ΠΑΣΟΚ - σενάρια που η Νίνα έχει κατηγορηματικά διαψεύσει.



Στο σήμερα και στην υπόθεση του κωμικού Πάρι Ρούπου, η βουλευτής της Β´ Πειραιά, βρέθηκε απέναντι από το κόμμα της. Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον καλλιτέχνη που απολύθηκε από την Pizza Fan για σχόλια που έκανε σε παράσταση του. Εκείνη, με ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα, του επιτέθηκε.



Όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μεγάλος γνώστης για να καταλάβει ότι η σχέση Κουμουνδούρου-Κασιμάτη δεν είναι στα καλύτερά της.



Πάντως, το κόμμα της δεν σκοπεύει να λάβει κατασταλτικά μέτρα εναντίον της, παρότι της καταλογίζουν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις -όπως και σε αυτή- φλερτάρει με τον εθνικισμό.

H ανάρτηση της Νίνας Κασιμάτη