Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής από τον Παύλο Ασλανίδη- «Δικαίωμα να ξέρω τι έχει ο τάφος του παιδιού μου»

Νέο αίτημα εκταφής της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, που έχασε τη ζωή του στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, κατέθεσε ο πατέρας του Παύλος Ασλανίδης, στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, Μαρία Λιανού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει ο Πάνος Ρούτσι με το ίδιο αίτημα για τον γιο του, Ντένις, ξεσηκώνοντας πολιτική «θύελλα».

Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά να διενεργηθούν συμπληρωματικές ανακριτικές πράξεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έγιναν όλα όσα έπρεπε προς διερεύνηση της αλήθειας στην τραγωδία των Τεμπών.

Μεταξύ άλλων, στο αίτημα, το οποίο υπογράφεται από τον δικηγόρο του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννη Ματζουράνη, αναφέρεται:

«Η μέχρι σήμερα άρνηση διενέργειας της αιτούμενης ανακριτικής πράξης υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία και αντικειμενικότητα των δικαστών και συνακολούθως την Ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης, αφού δεν συνοδεύεται από σοβαρά επιχειρήματα και αιτιολογείται ανεπαρκώς με προσφυγή στα περιβόητα τρία (3) βίντεο, μολονότι σε όλα τα αιτήματά μου ουδεμία αναφορά υπάρχει σε παράνομα ή νόμιμα φορτία χημικών ουσιών, αλλά εκφράζεται μόνον η αγωνία και το ηθικό δικαίωμα ενός πατέρα να γνωρίζει τι ακριβώς περιέχει ο τάφος του τέκνου του και ποια είναι τα αίτια του αιφνιδίου και βίαιου θανάτου του».