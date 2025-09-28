Ελλάδα Σύνταγμα Τέμπη Τραγωδία στα Τέμπη Απεργία Πείνας

Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι - Εικόνες από το drone του flash

Έκλεισε η Λεωφόρος Αμαλίας - Σε ποιες πόλεις έχουν προγραμματιστεί ανάλογες εκδηλώσεις

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος
Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος
Update: 20:02

Ανθρωποι όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στο Σύνταγμα προκειμένου να συμπαρασταθούν στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.



Η συγκέντρωση αλληλεγγύης ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 18:30 αλλά η προσέλευση του κόσμου, συνεχιζόταν και μετά από αυτό το χρονικό όριο.

Γύρω στις 18.30 η ΕΛΑΣ έκλεισε τη Λεωφόρος Αμαλίας, με την ΓΑΔΑ - σε νεότερη εκτίμηση - να υπολογίζει τους συγκεντρωμένους περίπου στα 2.000 άτομα. 

Μέχρι τώρα, ομιλίες πραγματοποίησαν η Κατερίνα Αντωνοπούλου και ο Ηλίας Παπαγγελής.

Ανάλογες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτη και αλλού.

Στιγμιότυπο από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα/Φωτ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ

Στιγμιότυπο από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα/Φωτ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ

