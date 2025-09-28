Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι - Εικόνες από το drone του flash

Ανθρωποι όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στο Σύνταγμα προκειμένου να συμπαρασταθούν στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.





Η συγκέντρωση αλληλεγγύης ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 18:30 αλλά η προσέλευση του κόσμου, συνεχιζόταν και μετά από αυτό το χρονικό όριο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ/FLASH.GR

Γύρω στις 18.30 η ΕΛΑΣ έκλεισε τη Λεωφόρος Αμαλίας, με την ΓΑΔΑ - σε νεότερη εκτίμηση - να υπολογίζει τους συγκεντρωμένους περίπου στα 2.000 άτομα.

Μέχρι τώρα, ομιλίες πραγματοποίησαν η Κατερίνα Αντωνοπούλου και ο Ηλίας Παπαγγελής.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Ανάλογες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτη και αλλού.