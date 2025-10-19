Ελλάδα Τέμπη Τραγωδία στα Τέμπη Σύνταγμα Πάνος Ρούτσι

Συγκίνηση στο Σύνταγμα: Ο Πάνος Ρούτσι και συγγενείς γράφουν ξανά τα ονόματα των θυμάτων στα Τέμπη

Βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τη Βουλή - Σε απόσταση η Αστυνομία.

Ο Πάνος Ρούτσι γράφει το όνομα του γιου του, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, μπροστά από τη Βουλή/Φωτ. EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση κορυφώθηκε με συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
EUROKINISSI 
EUROKINISSI 

Ελλάδα Τέμπη Τραγωδία στα Τέμπη Σύνταγμα Πάνος Ρούτσι

