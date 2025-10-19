Συγκίνηση στο Σύνταγμα: Ο Πάνος Ρούτσι και συγγενείς γράφουν ξανά τα ονόματα των θυμάτων στα Τέμπη
Βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τη Βουλή - Σε απόσταση η Αστυνομία.
Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Η συγκέντρωση κορυφώθηκε με συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.
Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση.