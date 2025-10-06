Νέα «καρφιά» Άδωνι σε Ζωή για υπόθεση Ρούτσι: «Έχει συμφέρον για να καθυστερήσει η δίκη»

Στο αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως η εμπλοκή του στο εν λόγω ζήτημα προκλήθηκε θεσμικά. «Ως υπουργός Υγείας κλήθηκε να διαχειριστώ πώς θα εξασφαλίσουμε την καλή υγεία ενός απεργού πείνας πολλές μέρες στο Σύνταγμα. Για να είμαι βέβαιος ότι η υγεία αυτού του ανθρώπου δεν θα κινδυνεύσει, έχω δώσει εντολή να υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ απέναντι 24 ώρες το 24ωρο. Πηγαίνουν γιατροί τρεις φορές τη μέρα και τον ρωτάνε αν θέλει κάτι, τρεις φορές την ημέρα μέχρι τώρα σταθερά απορρίπτει κάθε είδους εξέταση και κάθε είδους επαφή με το ΕΚΑΒ», σημείωσε.

Και πρόσθεσε ότι «πάνω στο δράμα ενός δυστυχούς πατέρα, που όλοι τον συμπονούμε, έχει στηθεί μια επικοινωνιακή προσπάθεια». «Ήρθα με τη κίνησή μου, όχι για να προσβάλω τον κ. Ρούτσι, αλλά για να χαλάσω τη σούπα της κ. Κωνσταντοπούλου και των περί αυτής, οι οποίοι με πολύ δόλιο και πολύ μεθοδευμένο τρόπο και παίζοντας με το συναίσθημα των Ελλήνων, πάνε να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γεωργιάδης άφησε αιχμές για όσους ζήτησαν τις προηγούμενες ημέρες να γίνουν δεκτά τα αιτήματα του απεργού πείνας: «Θα μπορούσα κι εγώ, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, να βγαίνω να λέω να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του κ. Ρούτσι και να με αγαπάει όλος ο κόσμος».

«Η κυβέρνηση θέλει να γίνουν τοξικολογικές»

Αναφορικά με την ουσία του αιτήματος του κ. Ρούτσι, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «πρέπει το αίτημα του κυρίου Ρούτσι να γίνει δεκτό και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά και ό,τι άλλο νομίζει όποιος γονέας για να μην τους μείνει καμία αμφιβολία. Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο δικονομικά τρόπο, ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της έναρξης της δίκης».

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση θέλει να γίνουν οι τοξικολογικές «γιατί αν παρ' ελπίδα δεν γίνουν θα υπάρχει στη χώρα μία συνωμοσία ότι ήθελαν να καλύψουν τον λαθρέμπορα με το ξυλόλιο».

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχει οικονομικό και πολιτικό συμφέρον»

Για άλλη μια φορά, εξαπέλυσε επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας πως έχει οικονομικό και πολιτικό συμφέρον από το να ανοίξει η ανακριτική διαδικασία και να καθυστερήσει η δίκη. «Τη νοιάζει το δικηγορικό της γραφείο, το οποίο προβάλλει νυχθημερόν και από τη Βουλή. Δεύτερο συμφέρον είναι το πολιτικό. Δηλαδή όσο ανεβαίνει η υπόθεση των Τεμπών, ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις και η κ. Κωνσταντοπούλου».