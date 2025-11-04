Σούδα: Επεισόδια σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης - Πέταξαν μπογιές σε πούλμαν με Ισραηλινούς

Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών προκλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (4/11) στην πλατεία της Σούδας, που διαμαρτύρονταν για την άφιξη ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του flashnews.gr, οι διαδηλωτές βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία με πανό και συνθήματα που έλεγαν ότι είναι ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές του πολέμου στη Γάζα.

Προσπάθησαν μάλιστα, να κατευθυνθούν προς τη δεύτερη είσοδο του λιμανιού αλλά απετράπησαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την έξοδο των πούλμαν στα οποία επέβαιναν τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αστυνομίας να τους απωθήσουν, να προκληθεί ένταση και να ρίξουν χημικά.

Κατά τα επεισόδια υπήρξαν συλλήψεις ενώ την ώρα της εξόδου των λεωφορείων, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες προς αυτά.

