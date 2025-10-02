Δραματικοί τόνοι από την αντιπολίτευση για τα μέλη του «Οξυγόνου»: «Έχουν εξαφανιστεί, κάντε κάτι»

Την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση για το πού βρίσκονται τα μέλη της αποστολής του πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθώς και για την ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα μας, ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.



Στην ελληνική αποστολή συμμετέχει και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, με τον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Χαρίτση να καταγγέλλει από βήματος Ολομέλειας - όπου συζητείται το νομοσχέδιο Δένδια για την απόκτηση 4ης Belharra και την αναβάθμιση των άλλων τριών - πως συνολικώς 27 Έλληνες πολίτες, ανάμεσά τους και ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχουν «απαχθεί».



«Έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, έχουν απαχθεί, δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Στο «Οξυγόνο» συμμετείχε και η γραμματέας της Κοινοβουλευτική μας Ομάδας, Πέτη Πέρκα. Έχει απαχθεί και αγνοείται η τύχη της. Έχει να πει κάτι η ελληνική κυβέρνηση για την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ; Μέλος της Βουλής έχει απαχθεί. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταδικάσετε;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «απαιτώντας» η κυβέρνηση να παρέμβει ώστε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα, καθώς και η άμεση επιστροφή όλων των Ελλήνων.



«Πρέπει να μάθουμε το συντομότερο πού είναι οι 27 συμπατριώτες μας, ανάμεσά τους μια συνάδελφός μας βουλευτίνα», τόνισε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας για προφανή ευθύνη της κυβέρνησης να ενημερώσει για το τι συμβαίνει στο πλήρωμα.



Για «κυνική» αναχαίτιση πολιτών που προσπαθούν απλώς να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. «Ήρθε η ώρα κύριε Δένδια να αφήσουμε την πολιτική των ίσων αποστάσεων», πρόσθεσε.



«Καταγγέλλουμε το ρεσάλτο στο στολίσκο αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων στην ελληνική αποστολή. Πρόκειται για μια πειρατική επίθεση του κράτους δολοφόνου. Η κυβέρνηση να πάρει θέση, να απαιτήσει την απελευθέρωση του πληρώματος και να παραδοθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.