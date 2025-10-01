Διεθνείς αντιδράσεις για την αναχαίτιση του Global Sumud: Εγγυήσεις ασφαλείας, διαμαρτυρίες, απεργία

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ εναντίον του Global Sumud Flotilla, μπλοκάροντας την προσπάθεια των ακτιβιστών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.



Ο στόλος με τα δεκάδες σκάφη από πλήθος χωρών φαίνεται πως έχει την τύχη του σκάφους Madleen που προσπάθησε να ολοκληρώσει την ίδια διαδρομή τον Ιούνιο για να μεταφέρει και αυτό ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 20 άγνωστα σκάφη παρατηρήθηκαν να πλησιάζουν τη νηοπομπή νωρίτερα την Τετάρτη το βράδυ, σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών επιβατών, οι οποίοι φόρεσαν σωσίβια και προετοιμάστηκαν για την κατάληψη των πλοίων. «Πολλά σκάφη... παρεμποδίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής σε διεθνή ύδατα», ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωση. «Εργαζόμαστε επιμελώς για να εντοπίσουμε όλους τους συμμετέχοντες και το πλήρωμα». Αναφέρθηκε ότι οι επικοινωνίες τους παρεμποδίστηκαν πριν από την επιβίβαση, γεγονός που επηρέασε τις κάμερες που μετέδιδαν ζωντανά από διάφορα σκάφη και τις επικοινωνίες μεταξύ των σκαφών.

Ζωντανή μετάδοση από ένα από τα πλοία της νηοπομπής έδειχνε επιβάτες με σωσίβια να κάθονται στο κατάστρωμα. Δεν είναι σαφές αν όλα τα πλοία είχαν παρεμποδιστεί ή σταματήσει. Ορισμένοι επιβάτες δήλωσαν ότι τα πλοία τους συνέχιζαν να προχωρούν.

Footage of Israeli navy vessels intercepting global sumud flotilla pic.twitter.com/0PfcTFnnrO — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Επισημαίνεται ότι ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ έγραψε στο X: «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία διαφημιστική ενέργεια που πλησιάζει μια ενεργή ζώνη πολέμου να παραβιάσει την κυριαρχία μας. Όσοι προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στο ισραηλινό έδαφος θα απελαθούν αμέσως μετά το Γιομ Κιπούρ στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει προσφέρει επανειλημμένα τρόπους για την ειρηνική παράδοση βοήθειας στη Γάζα, αλλά αυτή η νηοπομπή δεν ενδιαφέρεται για βοήθεια, αλλά μόνο για πρόκληση».

Ταγιάνι: Θα επιστρέψουν εντός δύο ημερών στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, οι ακτιβιστές έχουν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ. «Πρόκειται να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος και εντός δύο ημερών θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Ταγιάνι. «Εύχομαι όλα να γίνουν με ηρεμία και λογική. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει βία, χωρίς κινδύνους. Έχουν προετοιμαστεί τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια, όσο και οι ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.



Μάλιστα, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της Ιταλίας κήρυξε γενική απεργία για την Παρασκευή, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. «Η επιθετική ενέργεια εναντίον πολιτικών πλοίων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα», δήλωσε η συνδικαλιστική οργάνωση CGIL, καλώντας σε απεργία στην οποία δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν και άλλες μικρότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αρκετές ιταλικές πόλεις αργά το βράδυ της Τετάρτης, μεταξύ των οποίων και στη Νάπολη, όπου διαδηλωτές σταμάτησαν την κυκλοφορία των τρένων στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, μετά από αναφορές ότι περίπου 20 άγνωστα σκάφη είχαν θεαθεί να πλησιάζουν τον διεθνή στόλο.

Στη βορειοδυτική πόλη της Γένοβας, η USB ανακοίνωσε ότι προτίθεται να μπλοκάρει το λιμάνι και κάλεσε όλους τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) σε μία από τις κύριες εισόδους.

Πηγή: Reuters

Εγγυήσεις για την ασφάλεια των ακτιβιστών ζητά η Γαλλία



Από την πλευρά του και ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, τόνισε ότι τα πλοία στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ' ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις» σε αυτά. «Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή».

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, η πρεσβεία και το προξενείο της Γαλλίας στο Τελ Αβίβ «είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές για να ζητήσουν, μόλις φθάσουν οι συμπατριώτες μας σε ισραηλινό έδαφος, την προξενική προστασία και να επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό».



Στον στόλο βρίσκονται 38 Γάλλοι πολίτες που έχουν γνωστοποιήσει στις γαλλικές αρχές τη συμμετοχή τους.

Στο μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό «ενθαρρύνει όσους συμμετέχουν στον στολίσκο να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στη Γάζα, ώστε να παραδοθεί εκεί με απόλυτη ασφάλεια».

«Πυρά» κατά του Ισραήλ από την Ισπανία



Με βολές κατά του Ισραήλ απάντησε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας γράφοντας στο X: «Η σύλληψη του στόλου είναι άλλη μια απόδειξη της απάνθρωπης συμπεριφοράς του Ισραήλ και της αποφασιστικότητάς του να καταστρέψει τον παλαιστινιακό λαό».



Πρόσθεσε: «Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων και την ανάληψη δράσης από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του πρέπει να λογοδοτήσουν. Αρκετά με την ατιμωρησία!»

Ο πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασε επίσης την ισραηλινή αναχαίτιση. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».



Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, ο ανεξάρτητος βουλευτής είπε: «Το Ισραήλ έχει αναχαιτίσει παράνομα τη νηοπομπή Global Sumud. Αυτή η επαίσχυντη επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι προσβολή της κοινής ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και είναι μια περαιτέρω υποτίμηση του παλαιστινιακού λαού, ο οποίος λιμοκτονεί από το Ισραήλ».