Η επίθεση στη Ντόχα που άνοιξε τον δρόμο στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Η επίθεση στη Ντόχα φαίνεται πως αποτέλεσε το σημείο καμπής ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει μεγαλύτερη δράση όσον αφορά στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι «σπόροι» του σχεδίου φυτεύτηκαν όταν το Ισραήλ δεν κατάφερε να δολοφονήσει μέλη της Χαμάς σε καταριανό έδαφος με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν τα αραβικά κράτη και να κάνουν μαζικές εκκλήσεις πριν από τρεις εβδομάδες ώστε να βρεθεί λύση.

Αρχικά εξοργισμένοι από την επίθεση και την αποσταθεροποίηση που θα μπορούσε να προκαλέσει, οι σύμβουλοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύντομα είδαν την κρίση ως ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο αμερικανικό πρακτορείο Axios.

Παρατήρησαν ότι «οι Άραβες μιλούσαν με μία φωνή, ακόμα κι αν επρόκειτο να φωνάξουν στο Ισραήλ», δήλωσε στο Axios ένας σύμβουλος του Τραμπ που γνώριζε τις συζητήσεις. «Έγινε σαφές, ιδιαίτερα στον Γουίτκοφ, ότι αυτή η κραυγή συσπείρωσης που φαινόταν αρνητική στην αρχή θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι θετικό».

Η μυστική συνάντηση στο Μαϊάμι

Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα μια ημέρα πριν την επίθεση οι δυο συνεργάτες του Τραμπ συναντήθηκαν με το δεξί χέρι του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερστο Μαϊάμι, για να συζητήσουν την ειρηνευτική διαδικασία και ένα σχέδιο για την «επόμενη μέρα».

Όταν άκουσαν για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, έγιναν έξαλλοι, νιώθοντας ότι ο Ντέρμερ τους εξαπάτησε, τονίζουν οι πηγές. Ο Ντέρμερ αργότερα ισχυρίστηκε ότι δεν έμαθε για την προγραμματισμένη επίθεση παρά αργότερα.

Από την πλευρά τους οι Καταριανοί που είχαν δεχτεί επίθεση στο έδαφός τους απειλούσαν να τινάξουν στον αέρα τις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και άρχισαν να ασκούν πιέσεις στην περιοχή και στον κόσμο εναντίον του Τελ Αβίβ.

Αρκετές μέρες αργότερα, ο Γουίτκοφ είπε στον Ντέρμερ ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί η έξαρση της κατάστασης θα ήταν να ζητήσει συγγνώμη από το Κατάρ και να δείξει προθυμία να προχωρήσει προς την ειρήνη στη Γάζα, αναφέρουν οι πηγές.

Αφού έλαβαν το πράσινο φως από τον Τραμπ, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ άρχισαν να εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό της κρίσης με το Κατάρ και να το αξιοποιήσουν σε μια μεγαλύτερη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το χρονικό της σύνταξης του σχεδίου

Πήραν την υπάρχουσα πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία επιστροφής των ομήρων και τη συνδύασαν με ένα μεταπολεμικό σχέδιο στο οποίο ο Κούσνερ είχε συνεργαστεί με τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα έγγραφο 21 σημείων.

«Η αποτυχημένη επίθεση στη Ντόχα άλλαξε την περιφερειακή δυναμική και άνοιξε την πόρτα για μια πραγματική συζήτηση σχετικά με το πώς να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Λίγες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι Καταριανοί πρότειναν μια σύνοδο κορυφής στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Τραμπ και των ηγετών οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών για να συζητηθεί η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ και ο πόλεμος στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης την περασμένη Τρίτη, οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι ηγέτες επιτέθηκαν εναλλάξ στο Ισραήλ. Αφού τόνισε την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ο Τραμπ στράφηκε στον Γουίτκοφ: «Στιβ, πες τους πάνω σε τι έχεις δουλέψει».

Ο Γουίτκοφ ενημέρωσε την ομάδα για το σχέδιο των 21 σημείων, κάτι που προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στην αίθουσα. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ζήτησε από την ομάδα να συναντηθεί με τον Γουίτκοφ την επόμενη μέρα και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, οι ΗΠΑ και οι οκτώ χώρες είχαν καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφωνία επί του κειμένου.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στο ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη για δύο ώρες το απόγευμα της Πέμπτης και ξανά αργότερα το ίδιο βράδυ αφού έλαβε το σχέδιο. «Σε εκείνο το σημείο, υπήρχαν μεγάλα κενά μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Το πρωί της Παρασκευής, ο Νετανιάχου εκφώνησε μια προκλητική ομιλία στον ΟΗΕ. Δεν ανέφερε καθόλου το σχέδιο Τραμπ.

«Ή το παίρνεις ή το αφήνεις»

Ωστόσο, οι συναντήσεις μεταξύ της ομάδας του Τραμπ και των Ισραηλινών συνεχίστηκαν όλο το Σαββατοκύριακο, με στόχο την επίτευξη ενός συμφωνημένου κειμένου πριν ο Νετανιάχου φτάσει στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα το πρωί για να συναντηθεί με τον Τραμπ.

Όμως το Σάββατο, διαδόθηκε μια φήμη στην ομάδα του Τραμπ ότι ο Νετανιάχου σχεδίαζε να απορρίψει το σχέδιο ή τουλάχιστον να απαιτήσει σαρωτικές αλλαγές. Αυτό οδήγησε τον Τραμπ να απευθύνει μια «αυστηρή και σαφή» κλήση στον Νετανιάχου, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία.

«Ο Τραμπ είπε στον Μπίμπι με σαφήνεια: "Ή πάρτο ή άφησέ το. Και άφησέ το σημαίνει ότι φεύγουμε από εσένα"», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι όσον αφορά τον Νετανιάχου, «ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βαρεθεί, για πολλούς λόγους».

Συνολικά, ο Τραμπ μίλησε πέντε φορές τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν οι πηγές. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ήθελε ένα «ξεκάθαρο ναι» στο σχέδιο, όχι ένα «ναι, αλλά».Ο Τραμπ αποδέχτηκε ορισμένες από τις τροποποιήσεις του Νετανιάχου, αλλά απέρριψε αρκετές άλλες σχετικά με ζητήματα που είναι πολιτικά ευαίσθητα εντός του ακροδεξιού συνασπισμού του, ανέφερε μια πηγή.



Αλλαγές και διευκρινήσεις ζητά η Χαμάς

Διευκρινήσεις σε ασαφή, όπως χαρακτηρίζει, σημεία αλλά και τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με τα 20 σημεία ζήτησε το μεσημέρι της Τετάρτης 01/10 η Χαμάς.

Σύμφωνα με πηγή της παλαιστινιακής οργάνωσης που διοικεί τη Γάζα, η οποία μίλησε στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath, η Χαμάς έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τους μεσολαβητές σχετικά με αρκετές ρήτρες που εμφανίζονται στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η εν λόγω κίνηση βασίστηκε στο γεγονός ότι η παλαιστινιακή οργάνωση διαθέτει τοίδιο δικαίωμα με το Ισραήλ να κάνει τροποποιήσεις.

Η πηγή της Χαμάς προσέθεσε μάλιστα ότι η οργάνωση επιμένει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, αναφερόμενος στη ρήτρα της συμφωνίας που καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί.

Ισχυρίζεται ότι τα αμυντικά όπλα είναι δικαίωμα της Χαμάς και ότι η οργάνωση απορρίπτει τα σχέδια για οποιοδήποτε διεθνές όργανο που θα διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει να διοικούν τον θύλακα, ακόμη και αν δεν είναι πολιτικοί.

Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς απαιτεί επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα, μαζί με εγγυήσεις για τη διασφάλιση του τερματισμού του πολέμου.