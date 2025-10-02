BBC: Καταρρέει το σχέδιο Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα - Δεν συμφωνεί η Χαμάς με τους όρους

Αρνητική φαίνεται πως θα είναι η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα αφού μεσολαβητές εξηγούν πως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης δεν συμφωνεί με το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα του BBC, κορυφαία στελέχη της ισλαμικής οργάνωσης θεωρούν πως το σχέδιο σχεδιάστηκε για να κατατροπώσει τη Χαμάς, είτε η ομάδα το αποδεχτεί είτε όχι, και γι' αυτό είναι αποφασισμένα να συνεχιστεί ο πόλεμος.

Το σχέδιο των 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο έχει ήδη αποδεχτεί το Ισραήλ, ορίζει ότι πως θα αφοπλιστεί και δεν θα έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της πόλης, η οργάνωση που έχει τον έλεγχο της Γάζας.

Μάλιστα, μέρος της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ μοιάζει να είναι ανοιχτό στο να αποδεχτεί τη συμφωνία με ορισμένες προσαρμογές, ωστόσο η επιρροή του είναι περιορισμένη καθώς δεν έχει τον έλεγχο των ομήρων.

Συνολικά, ο αριθμός των ομήρων που κρατούνται ακόμη στα παλαιστινιακά εδάφη αγγίζει τους 48, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Τα χαρτιά που... χάνει η Χαμάς και οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της

Ένα άλλο εμπόδιο, από τη μεριά της Χαμάς φαίνεται να είναι ότι ένα εκ των σημείων απαιτεί να παραδοθούν όλοι οι όμηροι κατά τις πρώτες 72 ώρες της εκεχειρίας, παραδίδοντας έτσι το μόνο διαπραγματευτικό τους χαρτί.

Ακόμα και με την εγγύηση του Τραμπ ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης εντός της οργάνωσης πως η Ιερουσαλήμ δεν θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μόλις παραλάβει τους ομήρους - ιδιαίτερα μετά την απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα σε αεροπορική επιδρομή τον περασμένο μήνα.

Παράλληλα, ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς μοιάζουν να αντιτίθενται στην ανάπτυξη που υπόσχονται οι ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη στη Γάζα, την οποία θεωρούν ως μια νέα μορφή κατοχής. Μάλιστα, ένας χάρτης των προτεινόμενων σταδιακών αποσύρσεων ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, που κοινοποιήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, δείχνει αυτό που η κυβέρνηση αναφέρει ως «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστεί αυτό, αλλά εάν εμπλακεί το Ισραήλ, είναι επίσης πιθανό να αποτελέσει σημείο διαφωνίας.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου που δείχνουν αντίθεση με την συμφωνία Τραμπ

Εκτός των παραπάνω, οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, από τότε που συμφώνησε στο σχέδιο τη Δευτέρα (29/9) το βράδυ, φάνηκε πως ο ίδιος αντιτίθεται σε αρκετούς από τους όρους που έβαλε στο τραπέζι ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα μπορούσε να παραμείνει σε τμήματα της Γάζας και πως η χώρα του θα «αντισταθεί βίαια» σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Αυτό από μόνο του φαίνεται πως αντιβαίνει στους όρους του αμερικανικού πλαισίου, το οποίο ορίζει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν εντελώς «εκτός από μια παρουσία περιμέτρου ασφαλείας που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι σωστά ασφαλής από οποιαδήποτε αναζωπυρούμενη τρομοκρατική απειλή».

Το σχέδιο αναφέρει χαρακτηριστικά πως μόλις οι όροι πραγματοποιηθούν, μπορεί να υπάρξει μια «αξιόπιστη οδός προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση» ωστόσο η Χαμάς έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να ιδρυθεί ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.