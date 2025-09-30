Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Εκεχειρία, ανοικοδόμηση και το μεγάλο στοίχημα της Χαμάς

Σημαντικές διαφοροποιήσεις από το περίφημο «σχέδιο των 21 σημείων» που παρουσίασε πριν λίγες ημέρες σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη, έφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, όρους για την ανταλλαγή ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και μια «επόμενη μέρα» με προσωρινή διοικητική αρχή που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της περιοχής.

President Donald J. Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict:



1. Gaza will be a deradicalized terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors.



2. Gaza will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza, who have suffered more than enough.



Η Γάζα, όπως περιγράφεται, θα εκκενωθεί από τη Χαμάς και τον οπλισμό της, με τον έλεγχο ασφαλείας να παραμένει στα χέρια του Ισραήλ. Επικεφαλής του νέου διεθνούς σχήματος εμφανίζεται τυπικά ο Τραμπ, αλλά ουσιαστικά ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

Εκτός η Παλαιστινιακή Αρχή – «Κόκκινη γραμμή» η Δυτική Όχθη

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική. Η ευθύνη μεταφέρεται σε γειτονικές και αραβικές χώρες, ενώ η Χαμάς, εφόσον αποδεχθεί τη συμφωνία, θα έχει 72 ώρες να παραδώσει όλους τους ομήρους – ζωντανούς και νεκρούς.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ότι στο κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά στις αξιώσεις του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη. Οι πιέσεις από Κατάρ και Σαουδική Αραβία φέρεται να ήταν τόσο έντονες, ώστε οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν πως η περιοχή αποτελεί «κόκκινη γραμμή».



Παράλληλα, απουσιάζει πλήρως η πρόβλεψη Τραμπ για… μετατροπή της Γάζας σε resort, που είχε προκαλέσει αίσθηση στην πρώτη συνάντησή του με τον Νετανιάχου.

Τι προβλέπει το σχέδιο