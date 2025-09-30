Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Εκεχειρία, ανοικοδόμηση και το μεγάλο στοίχημα της Χαμάς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ότι στο κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά στις αξιώσεις του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις από το περίφημο «σχέδιο των 21 σημείων» που παρουσίασε πριν λίγες ημέρες σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη, έφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, όρους για την ανταλλαγή ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και μια «επόμενη μέρα» με προσωρινή διοικητική αρχή που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της περιοχής.
Η Γάζα, όπως περιγράφεται, θα εκκενωθεί από τη Χαμάς και τον οπλισμό της, με τον έλεγχο ασφαλείας να παραμένει στα χέρια του Ισραήλ. Επικεφαλής του νέου διεθνούς σχήματος εμφανίζεται τυπικά ο Τραμπ, αλλά ουσιαστικά ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.
Εκτός η Παλαιστινιακή Αρχή – «Κόκκινη γραμμή» η Δυτική Όχθη
Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική. Η ευθύνη μεταφέρεται σε γειτονικές και αραβικές χώρες, ενώ η Χαμάς, εφόσον αποδεχθεί τη συμφωνία, θα έχει 72 ώρες να παραδώσει όλους τους ομήρους – ζωντανούς και νεκρούς.
Παράλληλα, απουσιάζει πλήρως η πρόβλεψη Τραμπ για… μετατροπή της Γάζας σε resort, που είχε προκαλέσει αίσθηση στην πρώτη συνάντησή του με τον Νετανιάχου.
Τι προβλέπει το σχέδιο
- Άμεσος τερματισμός του πολέμου εφόσον οι δύο πλευρές αποδεχθούν τη συμφωνία.
- Σταδιακή αποχώρηση των IDF σε συμφωνημένη γραμμή και πλήρης παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων.
- Επιστροφή όλων των ομήρων εντός 72 ωρών – αντάλλαγμα η απελευθέρωση 250 κρατουμένων υψηλής ασφαλείας και 1.700 Παλαιστινίων.
- Για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο, επιστροφή 15 σορών Παλαιστινίων.
- Αφοπλισμός της Χαμάς με αμνηστία για τα μέλη που θα παραδώσουν όπλα και ασφαλή δίοδο σε όσους θέλουν να φύγουν.
- Άμεση είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και αποκατάσταση βασικών υποδομών υπό τον ΟΗΕ και διεθνείς φορείς.
- Δημιουργία μεταβατικής διοίκησης από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία του νέου «Συμβουλίου Ειρήνης».
- Ειδική εμπορική ζώνη και σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας με διεθνείς επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.
- Κανένας εξαναγκασμός μετακίνησης πληθυσμού – οι κάτοικοι θα ενθαρρύνονται να μείνουν και να «χτίσουν μια νέα Γάζα».
- Το σχέδιο Τραμπ φιλοδοξεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση και να ανοίξει έναν νέο κύκλο για τη Γάζα. Ωστόσο, μένει να φανεί αν οι εμπλεκόμενοι παίκτες –κυρίως η Χαμάς και το Ισραήλ– θα σηκώσουν το βάρος των δεσμεύσεων.