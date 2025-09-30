Τουρκία: Ο Καλίν μεταβαίνει στο Κατάρ για να πείσει τη Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ

Ενεργό ρόλο στις διαμεσολαβητικές συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνει η Τουρκία.

Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, μεταβαίνει στο Κατάρ για να συζητήσει τις εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Καλίν θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τα αρμόδια μέρη σχετικά με το σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο Τραμπ στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, των ΗΠΑ και της Αιγύπτου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Ντόχα ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει επίσης στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το συνολικό σχέδιο που ανακοίνωσε ο Τραμπ, λέγοντας: «Οι προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας θα διεξαχθούν με συλλογικό και συντονισμένο τρόπο για τον τερματισμό του πολέμου».

Εκτιμάται ότι είναι η πρώτη ουσιαστική διαμεσολαβητική εμπλοκή της Τουρκίας όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα.

Τις τελευταίες ημέρες, το Κατάρ και η Τουρκία προσπάθησαν να πιέσουν τους ηγέτες της Χαμάς, προειδοποιώντας τους ότι αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα, ανέφεραν Άραβες αξιωματούχοι.

Έχουν πει στη Χαμάς ότι εάν η ομάδα απορρίψει τη συμφωνία, δεν θα μπορούν πλέον να συνεχίσουν να τους παρέχουν πολιτική ή διπλωματική υποστήριξη, δήλωσαν οι αξιωματούχοι