Επιμένει ο Τραμπ: «Προσβολή» αν δεν του δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν ότι θα πρέπει να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς υποστηρίζει ότι ο ίδιος έχει επιλύσει μια σειρά από πολέμους.

Την Τρίτη, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στο εν λόγω ζήτημα, τονίζοντας πως θα ήταν «προσβολή», αν τελικά δεν του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης. Η αναφορά αυτή έγινε σε ομιλία του προς μια συγκέντρωση της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος καυχιέται ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, λέγοντας πως τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

Η αναφορά Μακρόν

Την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην συνάντηση του ΟΗΕ νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι «έληξε επτά ατέρμονους πολέμους» και ότι όλοι λένε ότι «πρέπει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης». Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σχολίασε την συγκεκριμένη αναφορά αναφέροντας: «Βλέπω έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι ενεργός, που θέλει την ειρήνη... που θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά το Νόμπελ Ειρήνης είναι δυνατό μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ ώστε να... σταματήσει αυτόν τον πόλεμο και να επιτύχει την απελευθέρωση των 48 ομήρων».