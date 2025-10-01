Shutdown στις ΗΠΑ: Τι αλλάζει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα από τη «διακοπή λειτουργίας»

Από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου (7 π.μ. ώρα Ελλάδας) οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε καθεστώς shutdown, με αποτέλεσμα βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να «παγώσουν» επ’ αόριστον.

Λίγες ώρες μετά, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ανακοίνωσε ότι λόγω της διακοπής χρηματοδότησης και της παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, ο επίσημος λογαριασμός της στο Facebook δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των ομοσπονδιακών λειτουργιών. Εξαίρεση θα αποτελούν μόνο οι επείγουσες ανακοινώσεις που αφορούν ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

Ωστόσο, οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου (βίζα) θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της η πρεσβεία προτρέπει τους Έλληνες πολίτες να επισκέπτονται την σχετική υπηρεσία τουρισμού και μετανάστευσης για περαιτέρω πληροφορίες.

Τι είναι το shutdown

Το shutdown αποτελεί μία ιδιότυπη «διακοπή λειτουργίας» του αμερικανικού κράτους, που συμβαίνει όταν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει έγκαιρα τον προϋπολογισμό ή έστω μια προσωρινή συμφωνία για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών δαπανών.

Κάθε χρόνο, με την έναρξη του οικονομικού έτους την 1η Οκτωβρίου, οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις (Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί) πρέπει να συμφωνήσουν στη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε πολλές υπηρεσίες κλείνουν και το κράτος μπαίνει σε κατάσταση μερικής παράλυσης.

Οι πρώτοι που πλήττονται είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι:

-Όσοι θεωρούνται «μη απαραίτητοι» βγαίνουν σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών.

-Οι «απαραίτητοι» (όπως στρατιωτικοί, γιατροί σε δημόσια νοσοκομεία, εργαζόμενοι σε αεροδρόμια, συνοριοφύλακες) συνεχίζουν να εργάζονται αλλά συνήθως χωρίς μισθό έως ότου λήξει το shutdown.

-Στο παρελθόν, μετά τη λήξη shutdowns, οι εργαζόμενοι αποζημιώθηκαν αναδρομικά, ωστόσο αυτό δεν θεωρείται δεδομένο κάθε φορά.

Οι ανησυχίες

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η νέα διακοπή λειτουργίας μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην αμερικανική διοίκηση και οικονομία, αλλά και διεθνώς, προκαλώντας ντόμινο σε αγορές και επενδυτικό κλίμα.