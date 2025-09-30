Τελεσίγραφο 72 ωρών από τον Τραμπ στη Χαμάς: Αν δεν το κάνει, θα υπάρξει πολύ θλιβερό τέλος

Με ένα τελεσίγραφο σε αυστηρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς την Τρίτη 30/09 ότι έχει περίπου έως τέσσερις ημέρες να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση για τη Γάζα που παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας 29/09 μετά τη συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η στριμωγμένη πλέον Χαμάς, τείνει να το αποδεχτεί, όπως έκανε ο Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. «Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά».

Τα «γύρισε» ο Νετανιάχου

Πάντως σήμερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις που δεν συνάδουν και τόσο με τους όρους του σχεδίου Τραμπ. Το τελεσίγραφο Τραμπ συμπίπτει με τον χρόνο που και η ίδια η Χαμάς φέρεται ότι θα απαντήσει στο σχέδιο Τραμπ: το αμερικανικό δίκτυο CBS, ανέφερε ότι θα απαντήσουν την Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξος, ενώπιον εκατοντάδων υψηλόβαθμων Αμερικανών στρατιωτικών. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τη Χαμάς που ούτως ή άλλως δεν θα έχει λόγο στο μέλλον της Γάζας βάσει του σχεδίου. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι θα στηρίξει πλήρως τον Νετανιάχου, αν η οργάνωση δεν αποδεχτεί την πρότασή του.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός που στον Λευκό Οίκο αποδέχτηκε το σχέδιο, σήμερα τα γύρισε: τόσο ως προς την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού βάσει αυτού του χάρτη όσο και για το ενδεχόμενο παλαιστινιακού κράτους.

Το σχέδιο των 20 σημείων προβλέπει: άμεση εκεχειρία, απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων μέσα σε 72 ώρες με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, αφοπλισμό της Χαμάς, σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διοικεί την Γάζα. Θα εποπτεύεται από διεθνές όργανο με επικεφαλής τον Τραμπ. Την εξέλιξη υποδέχτηκαν θετικά ευρωπαίοι και αραβες ηγέτες, η Μόσχα, το Πεκίνο και οικογένειες των ισραηλινών ομήρων.