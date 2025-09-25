Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι να τελειώσουν τον πόλεμο ή να βρουν καταφύγια» - Αποκάλυψε αν θα παραιτηθεί

«Ο στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο», όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα, είπε, δεσμευόμενος για την προκήρυξη εκλογών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στην εκπομπή The Axios Show.

Ο ίδιος σημείωσε πως, παρότι η κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα και το ουκρανικό Σύνταγμα εγείρουν προκλήσεις, θεωρεί πως οι εκλογές -που έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον λόγω του πολέμου- είναι εφικτές.



Στην ερώτηση αν δεσμεύεται να προχωρήσει σε εκλογές σε περίπτωση που συμφωνηθεί πολύμηνη εκεχειρία, απάντησε «ναι». Και συμπλήρωσε πως κατανοεί ότι ο λαός μπορεί να επιθυμεί «έναν ηγέτη με νέα εντολή» για να λάβει τις σημαντικές αποφάσεις που απαιτούνται για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης.



Σύμφωνα με τον ίδιο, είπε στον Αμερικανό ομόλογό του κατά τη συνάντησή τους στον ΟΗΕ ότι, αν υπάρξει εκεχειρία, «μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα και να στείλω αυτό το μήνυμα στο κοινοβούλιο».

«Δεν θα βομβαρδίσουμε αμάχους - Δεν είμαστε τρομοκράτες»

Λίγα 24ωρα μετά την αλλαγή στάσης του προέδρου Τραμπ που εκτίμησε πως «η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει όλα τα εδάφη της», ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε προειδοποιήσεις στη Ρωσία.

Όπως είπε, αν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία δεν προτίθεται να βομβαρδίσει αμάχους επειδή «δεν είμαστε τρομοκράτες». Ωστόσο, υπονόησε ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, βρίσκονται στο στόχαστρο.



«Πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια», δήλωσε αναφερόμενος στους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Το χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν ούτως ή άλλως».



«Πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς στην Ουκρανία, κάθε μέρα, θα απαντάμε. Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε».

