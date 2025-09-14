Πυρά Ζελένσκι μετά τα drones σε Πολωνία, Ρουμανία: Η Ρωσία επεκτείνει τον πόλεμο, ήξεραν που χτυπούν

Πυρά κατά τη Ρωσίας εξαπέλυσε ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Telegram την Κυριακή μετά τους συναγερμούς που σήμαναν σε Πολωνία, Ρουμανία από την παραβίαση των εναέριων χώρων τους από ρωσικά drones.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας γνώριζαν ακριβώς που πετούσαν τα drones τους και πως με την αποστολή τους επιδιώκουν να επεκτείνουν τον πόλεμο. «Δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή», είπε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Telegram ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία. Η κίνηση αυτή απαιτεί προληπτική δράση από τη Δύση. Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες», συμπλήρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους συμμάχους για επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε επίσης την ανάγκη για δημιουργία κοινού συστήματος ασφαλείας. «Μην περιμένετε δεκάδες Shahed (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε τελικά αποφάσεις», είπε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αναφερθεί εξάλλου στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι ήταν αναγκαίο να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

«Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες για να μην επιβάλουν κυρώσεις», είπε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε Ευρώπη, ΗΠΑ, G7 και G20.

Συναγερμός και στη Ρουμανία - Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

Η Ρουμανία, το Σάββατο (13/9), ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από drone κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά υποδομών στην Ουκρανία.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο». «Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας.

Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στη Ρουμανία, μέλος όπως και η Πολωνία του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία και η Ατλαντική Συμμαχία ανέπτυξαν ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας των επιθέσεων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Η Πολωνία και οι νατοϊκές χώρες με στρατιωτική παρουσία στο πολωνικό έδαφος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού από την 10η Σεπτεμβρίου, όταν περί τα είκοσι ρωσικά drones διείσδυσαν στην πολωνική επικράτεια.

Θραύσματα από drones έχουν επανειλημμένως συντριβεί στο ρουμανικό έδαφος από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022, κυρίως όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών.

Τον Φεβρουάριο, το ρουμανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.