Politico: Τα σημάδια του Πούτιν σε Τραμπ και Ευρώπη που δείχνουν ότι δεν θα τερματίσει τον πόλεμο

Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε την περασμένη εβδομάδα τουλάχιστον 19 drones στην Πολωνία, ο Ρώσος πρόεδρος έστελνε ένα μήνυμα, ότι δεν σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο του με τη Δύση στο άμεσο μέλλον.

Η ρωσική διείσδυση στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ έρχεται μετά από εβδομάδες αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία που σκότωσαν δεκάδες αμάχους, κατέστρεψαν κτίρια που φιλοξενούσαν αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας και έπληξαν για πρώτη φορά κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Politico.

Μεγάλη απόσταση από την ειρήνη

Μακριά από το να είναι έτοιμος να συνάψει ειρηνική συμφωνία με την Ουκρανία υπό πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με μια συγκρουσιακή κατάσταση με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

«Ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος του πολέμου», είπε ο Νικολάι Πετρόφ, ανώτερος αναλυτής στο Λονδίνου με έδρα το Κέντρο Νέων Ευρασιατικών Στρατηγικών. «Δεν έχει κανένα συμφέρον να τον λήξει».

Έχοντας δημιουργήσει την εικόνα του ηγέτη εν καιρώ πολέμου, το να ξαναγίνει πρόεδρος εν καιρώ ειρήνης θα σήμαινε μια υποβάθμιση του ρόλου του. «Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», πρόσθεσε ο Πετρόφ.

Καθώς η γενικευμένη επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να έχει πιο ισχυρό λόγο για αισιοδοξία σε σχέση με τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν το Κρεμλίνο πίστευε ότι θα καταλάμβανε τη χώρα μέσα σε λίγες μέρες.

Με τις ουκρανικές δυνάμεις να υποφέρουν από έλλειψη όπλων και προσωπικού, η Ρωσία έχει σημειώσει προόδους βαθιά στο έδαφος της χώρας. Όμως η πρόοδος της Μόσχας είναι αργή — και κοστοβόρα. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί εκτιμώμενες απώλειες περίπου ενός εκατομμυρίου και ο πόλεμος έχει επιβαρύνει σοβαρά την ρωσική οικονομία, η οποία απειλείται να βυθιστεί σε ύφεση.

Ο έλεγχος της ενημέρωσης στη Ρωσία

Ο αυστηρός έλεγχος που ασκεί το Κρεμλίνο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο πιθανόν θα του επέτρεπε να παρουσιάσει μια ειρηνευτική συμφωνία στους Ρώσους ως νίκη. Αλλά δεν είναι αυτός που απασχολεί κυρίως τον Ρώσο πρόεδρο.

Με την φιλελεύθερη αντιπολίτευση της Ρωσίας να έχει υποχωρήσει, μια μικρή αλλά φωνακλάδικη ομάδα εθνικιστών αποτελεί τώρα τη μεγαλύτερη απειλή για την κυβέρνησή του, σύμφωνα με τον Πετρόφ. Και τους έχει υποσχεθεί μια μεγαλειώδη νίκη όχι μόνο επί της Ουκρανίας αλλά και επί αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί «συλλογική Δύση».

«Υπάρχει μια επιθυμία από το πιο επιθετικό κομμάτι του στρατιωτικοπολιτικού κατεστημένου να καταστρέψει το ΝΑΤΟ», δήλωσε στην ρωσική υπηρεσία του DW ο Αλέξαντερ Μπαούνοφ, πρώην Ρώσος διπλωμάτης και τώρα ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Russia Eurasia Center. «Να δείξουν ότι το ΝΑΤΟ δεν αξίζει τίποτα».

Ο τέταρτος χρόνος του πολέμου και οι σταθερές προελάσεις στη Ρωσία

Ο πόλεμος μπαίνει πλέον στον τέταρτο χρόνο του, με τη Ρωσία να σημειώνει αργές αλλά σταθερές προελάσεις σε ουκρανικό έδαφος. Παρά τις περίπου ένα εκατομμύριο απώλειες που έχουν αναφερθεί για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και την τεράστια οικονομική επιβάρυνση, η Μόσχα δεν δείχνει διάθεση αποκλιμάκωσης.

Ακόμη κι αν η Ουκρανία αναγκαστεί να δεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία υπό πίεση, η αντιπαράθεση δεν θα τελείωνε εκεί. Όπως σημειώνει ο Πετρόφ, η σύγκρουση με τη Δύση θα συνεχιζόταν με διάφορες μορφές, στρατιωτικές, υβριδικές, πολιτικές. Η Ρωσία έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να πλήξει στόχους στην καρδιά του Κιέβου, αλλά και να παρενοχλήσει άμεσα κράτη του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία.

Η εισβολή των ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Προηγήθηκαν επανειλημμένες παραβιάσεις, με drones να απογειώνονται από τη Λευκορωσία και να πετούν πάνω από πολωνικές πόλεις. Τον Αύγουστο, ένα εξ αυτών συνετρίβη σε απόσταση μόλις 100 χιλιομέτρων από τη Βαρσοβία.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα WELT, πέντε από τα drones που πέρασαν στην Πολωνία κατευθύνονταν σε πορεία προς βάση του ΝΑΤΟ, προτού αναχαιτιστούν από ολλανδικά F-35. Οι ενέργειες αυτές δεν ήταν απλώς ατυχήματα, καθώς στόχευαν να δοκιμάσουν την προθυμία της Συμμαχίας να υπερασπιστεί την αρχή της συλλογικής άμυνας.

Τα καμπανάκια του Πούτιν σε Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες

Με κινήσεις όπως η παραβίαση στην Πολωνία, ο Πούτιν στέλνει προειδοποίηση στον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες που συζητούν πιθανά μέτρα ασφαλείας για το Κίεβο μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία. «Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ και αυτές δεν έχουν έτοιμα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Κιρίλ Ρόγκοφ, ιδρυτής του think tank Re:Russia.

Η αμφιθυμία του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ και η απροθυμία του να τηρήσει τα δικά του χρονοδιαγράμματα για την επιβολή κυρώσεων δίνουν στον Πούτιν την πεποίθηση ότι μπορεί να κινηθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες.

Για τον Ρώσο πρόεδρο, «είναι τώρα ή ποτέ», πρόσθεσε ο Μπάουνοφ.

Τέτοιες επιθέσεις έχουν σκοπό να διαβρώσουν τη δέσμευση της Συμμαχίας στην αρχή της συλλογικής άμυνας, με μικρές επιθετικές ενέργειες που δοκιμάζουν την ετοιμότητα αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Ο στόχος, όπως σημείωσε ο Μπάουνοφ, είναι να παρουσιαστεί η Συμμαχία ως «τίγρης χωρίς δόντια».

Μέχρι στιγμής, η αντίδραση της Ουάσινγκτον φαίνεται να ενισχύει αυτούς τους φόβους. Την Πέμπτη, ο Τραμπ υιοθέτησε ρητορική της Μόσχας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε να ήταν λάθος».