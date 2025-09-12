Κρεμλίνο: Παγώνουν άμεσα οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας - «Τις εμποδίζει η Ευρώπη»

Παύση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή (12/9), κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες ότι εμποδίζουν μια διαδικασία στην οποία η Μόσχα, όπως δήλωσε η ρωσική πλευρά, παρέμεινε ανοιχτή.

Σύμφωνα με το Reuters, Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν τρεις γύρους άμεσων συνομιλιών φέτος στην Κωνσταντινούπολη, πιο πρόσφατα στις 23 Ιουλίου.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε αρκετές συμφωνίες για την επιστροφή αιχμαλώτων πολέμου καθώς και σορούς νεκρών. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση ως προς το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ρωσία κατηγορεί το Κίεβο ότι δεν αναγνωρίζει αυτό που αποκαλεί «πραγματικότητα επί του πεδίου», ενώ η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Μόσχα προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για συνομιλίες, ενώ συνεχίζει την προσπάθεια να καταλάβει ακόμα μεγαλύτερο μέρος του ουκρανικού εδάφους.

Οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για μια συμφωνία, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς εάν οι συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε: «Τα κανάλια επικοινωνίας είναι στη θέση τους και λειτουργούν. Οι διαπραγματευτές μας έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μέσω αυτών των καναλιών. Αλλά προς το παρόν, είναι πιθανώς πιο ακριβές να πούμε ότι υπάρχει μια παύση».

Η Μόσχα έχει απορρίψει τις προτάσεις ευρωπαϊκών χωρών και της Βρετανίας για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στη χώρα, μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να δεχτεί μια τέτοια κίνηση.

Ο Πεσκόφ απέδωσε την παύση των συνομιλιών σε τέτοιες ιδέες.

«Η ρωσική πλευρά παραμένει έτοιμη να ακολουθήσει την οδό του ειρηνικού διαλόγου. Αλλά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν κάτι τέτοιο, είναι πράγματι αλήθεια. Αυτό δεν είναι μυστικό για κανέναν», είπε.