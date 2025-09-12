ΕΕ: «Πράσινο» για την παράταση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

Το «πράσινο φως» πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά εκατοντάδων προσώπων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της Ρωσίας που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πολεμικό εγχείρημα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. Αυτό γνωστοποίησαν διπλωματικές πηγές την Παρασκευή (12/9).

Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 Ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.

Προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Κυρώσεις και από το Ηνωμένο Βασίλειο

Από την πλευρά του και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις σε μια εκατοστή στρατιωτικούς προμηθευτές και πλοία ύποπτα ότι ανήκουν στο ρωσικό «στόλο φάντασμα», με την ευκαιρία επίσκεψης στο Κίεβο της νέας επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

«Οι κυρώσεις αυτές σηματοδοτούν ένα νέο σταθμό στις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου να εντείνει την οικονομική πίεση» επί του Βλαντίμιρ Πούτιν και «να κόψει τις χρηματοοικονομικές ροές που (ο Πούτιν) έχει απεγνωσμένα ανάγκη για να χρηματοδοτήσει αυτό τον παράνομο πόλεμο», δήλωσε η Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με ανακοίνωση. Η υπουργός Εξωτερικών, η οποία πρόκειται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε επίσης «την πλήρη περιφρόνηση» που επιδεικνύει ο Ρώσος πρόεδρος στην αρχή της κυριαρχίας, μετά τη χωρίς προηγούμενο εισβολή περίπου 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πολωνικό έδαφος. Η εισβολή αυτή ήταν εσκεμμένη σύμφωνα με τη Βαρσοβία και συμμάχους της, κάτι που αρνείται ωστόσο η Μόσχα.

Αυτές οι νέες κυρώσεις στοχοθετούν γύρω στις τριάντα οντότητες και άτομα «που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή προμηθεύοντας σημαντικό εξοπλισμό όπως ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χημικά προϊόντα και εκρηκτικά για την κατασκευή πυραύλων ή άλλων οπλικών συστημάτων», όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει το υπουργείο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια εταιρεία με έδρα την Κίνα και με δύο Ρώσους συνιδιοκτήτες ή μια τουρκική εταιρεία που διευθύνεται από έναν υπήκοο του Αζερμπαϊτζάν.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης σε επιπλέον 70 πλοία του «στόλου φάντασμα» που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για να εξάγει το πετρέλαιό της. Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022, το Λονδίνο έχει επιβάλει κυρώσεις σε περίπου 500 από τα πλοία αυτά.

Τα «εμπρός – πίσω» του Τραμπ

Όπως ανέφερε το Politico σε ανάλυσή του νωρίτερα, ο Τραμπ φαίνεται πως πείστηκε ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον ρόλο μιας συμμαχίας Ευρωπαίων ηγετών να είναι καθοριστικός. Μια σειρά διπλωματικών επισκέψεων την περασμένη εβδομάδα έφερε σε επαφή υψηλόβαθμους αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για να συζητήσουν νέους οικονομικούς περιορισμούς και σχέδια για τη διακοπή της ροής ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μια τεχνική ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ στάλθηκε ακόμη και στην Ουάσιγκτον για να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες των προτάσεων, των οποίων οι βασικοί στόχοι απολαμβάνουν αμοιβαία συμφωνία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι και διπλωμάτες στο POLITICO.

«Ο Τραμπ είναι τελικά με το μέρος μας. Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα συμβιβάσουμε τις δύο προσεγγίσεις», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να συζητήσει τις κλειστές συζητήσεις.

Τραμπ σε Ευρώπη: Σταματήστε να αγοράζετε καύσιμα από Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε επίσης την Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσικά ορυκτά καύσιμα — το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τα έσοδα για να πληρώσει τα άρματα μάχης και τα στρατεύματά του — παρέχοντας χρήσιμη επιρροή στους ηγέτες της ΕΕ που ήδη πιέζουν για τον πλήρη τερματισμό των εισαγωγών από τη χώρα.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έφτασε στις Βρυξέλλες για συναντήσεις την Πέμπτη, όπου ήλπιζε να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ του Τραμπ και της φον ντερ Λάιεν για την αγορά από την ΕΕ επιπλέον αμερικανικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Πρόκειται για φιλόδοξους στόχους εισαγωγής ενέργειας», δήλωσε ο Wright στους δημοσιογράφους σε τηλεδιάσκεψη. «Σίγουρα οι ΗΠΑ μπορούν να το παρέχουν, αλλά αυτό είναι ένα πλαίσιο που αναμένει σημαντική αύξηση του εμπορίου ενέργειας από τη χώρα μας... οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ αυξάνονται για να αντικαταστήσουν το υπόλοιπο ρωσικό φυσικό αέριο που εξακολουθεί να εισάγεται στην Ευρώπη».

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen δήλωσε ότι σκοπεύει να επιταχύνει τη δέσμευση της ΕΕ να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027 — ενδεχομένως να προωθήσει την προθεσμία, εάν αυτό συμφωνηθεί ως μέρος ενός συμβιβασμού με τα κράτη μέλη.

«Έχω υποβάλει πρόταση για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου», δήλωσε. «Για να συμβεί αυτό με τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και σε προβλήματα ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Αμερικανών φίλων μας. Πρέπει να εισάγουμε περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ».

Εκτός από το ότι αποτελεί σημαντική εμπορική ευκαιρία για τις ΗΠΑ, η πρόταση δίνει επίσης στις Βρυξέλλες ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις με χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες αντιτίθενται στα σχέδια διακοπής των σχέσεων με τη Ρωσία.