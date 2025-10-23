Νέες κυρώσεις από ΗΠΑ στη Μόσχα: Μπλόκο σε δύο μεγάλες πετρελαϊκές - Κατάπαυση πυρός ζητά ο Τραμπ

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) ότι επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις στη Μόσχα «ως αποτέλεσμα της έλλειψης σοβαρής δέσμευσης της Ρωσίας σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Στην ανακοίνωσε που εκδόθηκε, τονίζεται ακόμη ότι «οι σημερινές ενέργειες αυξάνουν την πίεση στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και υποβαθμίζουν την ικανότητα του Κρεμλίνου να συγκεντρώσει έσοδα για την πολεμική του μηχανή και να στηρίξει την αποδυναμωμένη οικονομία του».

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια ειρηνική επίλυση του πολέμου και μια μόνιμη ειρήνη εξαρτάται αποκλειστικά από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε την Τετάρτη (22/10) μια ανάρτηση σχετικά με τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που αφορούν μέτρα κατά δύο μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας.