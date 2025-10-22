ΕΕ: Τέλος το ρωσικό υγροποιημένο αέριο - Συμφωνία για το 19ο πακέτο μέτρων σε βάρος της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών υδρογονανθράκων, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου μέτρων με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι πόροι με τους οποίους το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (2/10) η δανική προεδρία της ΕΕ.



Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και επιπλέον μέτρα εναντίον του στόλου των δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τις κυρώσεις της Δύσης.



«Ως εκ τούτου, έχει ενεργοποιηθεί γραπτή διαδικασία για την έγκριση του πακέτου από το Συμβούλιο. Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, το πακέτο αναμένεται να εγκριθεί αύριο (σ.σ. την Πέμπτη 23/10) στις 8 το πρωί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μπλόκο στο ρωσικό LNG

Η απαγόρευση του LNG θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα λήξουν μέσα σε έξι μήνες, ενώ τα μακροπρόθεσμα θα τερματιστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η πλήρης απαγόρευση έρχεται έναν χρόνο νωρίτερα από τον οδικό χάρτη της Κομισιόν για τον τερματισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.



Το νέο πακέτο περιλαμβάνει επίσης επιπλέον ταξιδιωτικούς περιορισμούς για Ρώσους διπλωμάτες και προσθέτει 117 ακόμη πλοία από τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Μόσχας – κυρίως δεξαμενόπλοια – ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 558.

Η Δανία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.