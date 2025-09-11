Οχυρώνεται η Πολωνία: 40.000 στρατιώτες στα σύνορα - Ευρωπαϊκή βοήθεια με Rafale και Eurofighter

Περίπου 40.000 στρατιώτες θα αναπτύξει η Πολωνία στα σύνορά της με την Λευκορωσία και τη Ρωσία εν μέσω του συναγερμού στον οποίο βρίσκεται η χώρα μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή σημειώνεται και λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad που ξεκινούν από αύριο Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Αυτή η σειρά ασκήσεων πρόκειται να ξεκινήσει από τις δυνάμεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, με ορισμένες από αυτές να πραγματοποιούνται πολύ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Οι πολωνικές αρχές έχουν τεθεί σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής λόγω τόσο των ασκήσεων αυτών, όσο και του περιστατικού των παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τα ρωσικά drones. «Η Πολωνία προετοιμάζεται για τα στρατιωτικά γυμνάσια Zapad 2025 εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε ο Cezary Tomczyk, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Polsat News.

Reuters

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που θεωρείται ότι προήλθαν από τη Ρωσία.

Κλείνουν τα σύνορα με την Λευκορωσία

Η Πολωνία έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα κρατήσει κλειστά τα σύνορά της με τη Λευκορωσία και, παράλληλα, ανακοίνωσε σήμερα περιορισμούς στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η άσκηση Zapad ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως «κάλυψη» για μια νέα ρωσική επίθεση εναντίον δυτικών χωρών, υπενθυμίζοντας ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί πριν από την εισβολή στη Γεωργία το 2008 και στην Ουκρανία το 2022.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, κάλεσε την Πολωνία να αναθεωρήσει την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία, ένα μέτρο που είχε ανακοινώσει την Τρίτη η Βαρσοβία ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Στρατιώτες στην Πολωνία / Reuters

«Καλούμε τη Βαρσοβία να αναλογιστεί τις συνέπειες τέτοιων αντιπαραγωγικών μέτρων και να αναθεωρήσει την απόφασή της το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ευρωπαϊκή βοήθεια με μαχητικά αεροσκάφη

Τρία γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale «θα συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, μετά «την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία», ανακοίνωσε σήμερα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας διευκρίνισε πως δεσμεύτηκε για αυτό χθες στον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, συμπληρώνοντας πως είχε μιλήσει επίσης με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε.

Following the Russian drone incursions into Poland, I have decided to deploy three Rafale fighter jets to contribute to the protection of Polish airspace and of NATO’s Eastern Flank together with our Allies.



I made this commitment yesterday to the Polish Prime Minister.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025

Μάλιστα, πέντε γερμανικά μαχητικά Eurofighter θα σταθμεύσουν σε αεροπορική βάση κοντά στην πρωτεύουσα της Πολωνίας για διάστημα λίγων εβδομάδων, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Τα μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στη βάση του Μινσκ Μαζοβιέτσκι, ανατολικά της Βαρσοβίας, όπου βρίσκονται επίσης περίπου 150 Γερμανοί στρατιωτικοί. Η αποστολή τους θα διαρκέσει λιγότερο από έναν μήνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας που επικαλείται το dpa.

Από τον Απρίλιο, η γερμανική πολεμική αεροπορία ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας σε αναγνωριστικές επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο. Μέχρι τώρα, όμως, τα Eurofighter απογειώνονταν από το Ροστόκ της βορειοανατολικής Γερμανίας. Η αποστολή τους στην Πολωνία έγινε κατόπιν αιτήματος της Βαρσοβίας.

Τα γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη θα ενισχύσουν «την προστασία του εναέριου χώρου στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ», ανέφερε η ηγεσία των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, κάνοντας λόγο για «ακόμη ένα παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων και της πραγματικής δέσμευσής τους στην ασφάλεια της Κεντροανατολικής Ευρώπης».

Το «ευχαριστώ» του Πολωνού υπουργού Άμυνας

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, ανέφερε ότι σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν προσφερθεί να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην Πολωνία.

«Η Ολλανδία επιταχύνει την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας Patriot και 300 στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Τσέχοι θα στείλουν ελικόπτερα Mi-17 και εκατοντάδες στρατιώτες. Οι Γάλλοι θα στείλουν Rafale και οι Βρετανοί θα στείλουν Eurofighter. Οι Δανοί θέλουν επίσης να στείλουν αεροσκάφη», τονίζει ο Πολωνός υπουργός.

Ευχαρίστησε, επίσης, τις συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών που υποστήριξαν την πολωνική αεροπορία στην κατάρριψη των ρωσικών drones. «Δεν ήμασταν μόνοι εκείνο το βράδυ», δήλωσε.

«Η Πολωνία δεν θα υποκύψει σε προκλήσεις. Η Πολωνία θα απαντήσει σε επιθετικές πράξεις. Η Πολωνία θα επικρατήσει», καταλήγει ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κοσίνιακ-Κάμις.