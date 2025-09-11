Συναγερμός για την Πολωνία: Συνεδριάζει την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που θεωρείται ότι προήλθαν από τη Ρωσία.

Την επερχόμενη συνεδρίαση ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 11/9 η νοτιοκορεατική προεδρία του Συμβουλίου.

Το αίτημα για συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), έλαβε στήριξη από πολλά μέλη του Συμβουλίου Ααφαλείας (Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η έκτακτη συνεδρίαση έρχεται σε συνέχεια της πρωτοφανούς επιχείρησης τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη κατά την οποία η Πολωνία, με τη στήριξη συμμάχων από το ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα εν λόγω drones πραγματοποιούσαν επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία και δεν υπήρχε σχέδιο για πλήγματα εντός της Πολωνίας.

Ωστόσο, από την πλευρά της, η Βαρσοβία απέρριψε αυτό τον ισχυρισμό μιλώντας για σκόπιμη ενέργεια της Μόσχας και ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.