Αποκάλυψη Politico: Μυστική συνάντηση των πλουσιότερων χωρών της ΕΕ στη Βιέννη - Τι θα συζητήσουν

Μία μυστική, άτυπη συνάντηση των χωρών της Βόρειας Ευρώπης πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη σήμερα Πέμπτη (11/9), με στόχο να σφυρηλατηθεί ένα κοινό μέτωπο, ενόψει δύο κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τον προσεχή επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Politico, είναι η πρώτη φορά που οι κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις θεωρούμενες πλουσιότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σχήμα που συμπεριλαμβάνει Γαλλία, Γερμανία και σκανδιναβικές χώρες, συγκεντρώνονται στην ίδια αίθουσα για να χαράξουν στρατηγική, σχετικά με την αμφιλεγόμενη πρόταση προϋπολογισμού ύψους 1,816 τρισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος φέρεται να είναι η συγκρότηση ενός μπλοκ ενόψει των συνομιλιών με χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία που διεκδικούν υψηλότερες δαπάνες, σε τομείς όπως η γεωργία και η χρηματοδότηση των φτωχότερων περιοχών.

Οι διαπραγματευτές έχουν «πάρει φωτιά»

Από την ανακοίνωση του προϋπολογισμού στις 16 Ιουλίου, οι αξιωματούχοι είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να ξεφυλλίσουν εκατοντάδες σελίδες και να αρχίσουν να υπολογίζουν πόσα χρήματα θα κερδίσουν και θα χάσουν από το νέο σχέδιο δαπανών της Κομισιόν.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν μόλις ξεκινήσει, αλλά στο παρασκήνιο, αξιωματούχοι από χώρες με παρόμοια νοοτροπία, ήδη σχεδιάζουν. Οι υπουργοί δεν θα παραστούν στη συνάντηση στη Βιέννη. Θα συζητήσουν τον προϋπολογισμό μέσα στον Οκτώβριο σε συνάντηση σε επίπεδο ΕΕ.

Σε κάθε διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό, χώρες με παρόμοια συμφέροντα συνεργάζονται για να αναπτύξουν κοινή γραμμή, να πραγματοποιήσουν κοινές συναντήσεις με την Επιτροπή και να μοιράσουν καθήκοντα.

Απώτερος στόχος είναι να ξεπεραστεί το αντίπαλο στρατόπεδο, να κερδηθούν οι διαπραγματεύσεις και να οδηγηθεί ο γιγαντιαίος προϋπολογισμός της ΕΕ πιο κοντά στις προτεραιότητές τους.

«Με ποδοσφαιρικούς όρους, αυτό είναι ένα στημένο παιχνίδι. Είναι κάτι φυσιολογικό», δήλωσε στο Politico ο Πολωνός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιάνους Λεβαντόφσκι, ο οποίος διετέλεσε επίτροπος προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2010 έως το 2014.

Τα δύο μεγάλα στρατόπεδα και οι εσωτερικές αντιθέσεις

Αντί να αγωνίζεται ο καθένας για τον εαυτό του, οι 27 χώρες της ΕΕ συνενώνονται σε δύο μεγάλα στρατόπεδα.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι εύποροι «καλοπληρωτές», από τη Σουηδία έως τη Γαλλία, οι οποίοι συνεισφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και γενικά τάσσονται υπέρ ενός πιο περιορισμένου ταμείου.

Το αντίπαλο στρατόπεδο, γνωστό ως «Φίλοι της Συνοχής», είναι μια ευρεία συμμαχία χωρών της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, που τάσσονται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού, ειδικά όταν πρόκειται για «ταμεία συνοχής» που υποστηρίζουν φτωχότερες περιοχές σε όλη την ΕΕ.

«Όπως πολλά πράγματα στον κόσμο, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ) δεν ορίζεται από την οικονομία, αλλά από την ιστορία», δήλωσε ο Στέφαν Ίμχοφ, γενικός γραμματέας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, στη διάρκεια εκδήλωσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Υπάρχουν, ωστόσο, προφανείς διαφορές και εντός κάθε στρατόπεδου. Για παράδειγμα, η Γαλλία και η Ολλανδία, οι οποίες πληρώνουν «καθαρά», έχουν εντελώς διαφορετικές ατζέντες σε θέματα όπως το χρέος της ΕΕ.

Στο ζήτημα των γεωργικών επιδοτήσεων, η Γαλλία είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με την Πολωνία που δαπανά πολλά, παρά με τα μέλη της δικής της «λέσχης».

Ωστόσο, οι χώρες προσπαθούν να επιλύσουν τέτοιες διαφορές εντός των αντίστοιχων μπλοκ τους, όπου καταλήγουν σε βασικές θέσεις, όπως το ποιο θα πρέπει να είναι το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού.

«Γαλλία και Γερμανία συμφωνούν κι εμείς ακολουθούμε»

Η συνεδρίαση της ομάδας στη Βιέννη την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί υπό την ηγεσία των δύο δυνάμεων της ΕΕ.

«Στο τέλος, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν για το ποσό και εμείς τα ‘κανίς’ το ακολουθούμε», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ από «εύπορη» χώρα.

Η Πολωνία και οι μεσογειακές χώρες

Στο άλλο στρατόπεδο, συνήθως ηγείται η Πολωνία που λαμβάνει τα περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ωστόσο, η παραδοσιακή συμμαχία της Βαρσοβίας με την Ουγγαρία, με την οποία μοιράζεται βασικά συμφέροντα, έχει υπονομευτεί από τη ρήξη με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, του οποίου η δημοκρατική οπισθοδρόμηση στο εσωτερικό έχει οδηγήσει την Κομισιόν στην παρακράτηση δισεκατομμυρίων σε χρηματοδότηση.

Αυτό άνοιξε την πόρτα για τις μεσογειακές χώρες, οι οποίες υποστηρίζουν επίσης τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση για τις φτωχότερες περιοχές, να διαδραματίσουν ισχυρότερο συντονιστικό ρόλο εντός του συνασπισμού.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Μάλτα προήδρευσε μιας συνάντησης εμπειρογνωμόνων για τον προϋπολογισμό, στο πλαίσιο του μπλοκ των χωρών της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Η συνάντηση έθεσε το έδαφος για την πρώτη τεχνική συνάντηση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ την επόμενη μέρα.

Το «διαίρει και βασίλευε» της Κομισιόν

Περιμένοντας στο περιθώριο, η Επιτροπή θα ασκήσει πιέσεις στις εθνικές κυβερνήσεις να παραμείνουν πιστές στην αρχική της πρόταση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τους επόμενους μήνες, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού Πιοτρ Σεραφίν, πρώην Πολωνός πρέσβης στην ΕΕ που γνωρίζει το Συμβούλιο σαν την παλάμη του χεριού του, θα μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών στρατοπέδων.

«Παγιδευμένος» ανάμεσα στα δύο αντιμαχόμενα μπλοκ, ο επίτροπος «μπορεί να δει όλα τα χαρτιά στο τραπέζι», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Επιτροπής.

Έμπειρος διαπραγματευτής προϋπολογισμού, ο Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι ο επίτροπος πρέπει να προσπαθήσει να ασκήσει το «διαίρει και να βασιλεύει» αντί να ενοποιήσει το μπλοκ.

Η συμβουλή του Λεβαντόφσκι προς τον Σεραφίν, ο οποίος διετέλεσε βοηθός του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επίτροπος, είναι να «προσεγγίζει τις χώρες μία προς μία, αντί να αντιμετωπίζει δύο μεγάλες ομάδες», καθώς αυτό αποδυναμώνει τη δύναμη των χωρών μελών έναντι της Επιτροπής.

Με τις διαπραγματεύσεις να αναμένονται σκληρές, υπάρχουν μόνο μερικές κρίσιμες βεβαιότητες για τους εμπλεκόμενους.

«Αυτή η πρόταση (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) δεν θα είναι αυτό στο οποίο θα συμφωνήσουμε στο τέλος, όλοι θα πρέπει να μετακινηθούν... (Αλλά) πάντα υπάρχει μια συμφωνία και θα καταφέρουμε να την πετύχουμε και αυτή τη φορά», δήλωσε ο Αυστριακός Ίμχοφ.