Ακροδεξιά και ακροαριστερά καταθέτουν ξεχωριστές προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Οι ομάδες των Πατριωτών και της Αριστεράς της ΕΕ θα καταθέσουν επισήμως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου πρόταση μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Η κίνηση των ακροδεξιών και ακροαριστερών ομάδων, λίγες ώρες μετά την ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, έρχεται δύο μήνες μετά την τελευταία πρόταση μομφής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Max Griera για το POLITICO, η Φον ντερ Λάιεν θα αναγκαστεί να παραιτηθεί εάν οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις ψηφιστεί, αν και αυτό είναι απίθανο, καθώς έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας. Ωστόσο, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να δώσει στους κεντρώους συμμάχους της, την ευκαιρία να αποσπάσουν παραχωρήσεις, όπως έκαναν στην τελευταία πρόταση μομφής τον Ιούλιο.

Τα επιχειρήματα Ακροδεξιάς και Αριστεράς

«Η ΕΕ είναι σήμερα πιο αδύναμη από ποτέ λόγω της επίμονης αδυναμίας της προέδρου της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις», θα αναφέρουν οι Πατριώτες στην πρότασή τους, όπως γράφει το POLITICO.



Μεταξύ άλλων, κατηγορούν την Φον ντερ Λάιεν για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας και κατακρίνουν τις εμπορικές συμφωνίες με τον Μερκοσούρ και τις ΗΠΑ.



Η πρόταση της Αριστεράς επικρίνει επίσης την εμπορική πολιτική της Επιτροπής, αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που αποκαλούν αδράνεια της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το κείμενο που έλαβε επίσης το POLITICO.



Παρά το γεγονός ότι η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στην ομιλία της ότι θα προτείνει κυρώσεις κατά των ισραηλινών υπουργών και εποίκων, η ηγεσία της Αριστεράς δηλώνει ότι αυτό δεν αρκεί.



«Δεν έχετε λάβει πραγματικές κυρώσεις και η σημερινή σας ανακοίνωση δεν αλλάζει τίποτα», δήλωσε η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Manon Aubry, στην Φον ντερ Λάιεν μετά την ομιλία της. «Μπροστά σε μια γενοκτονία δεν μπορεί να υπάρχουν ημίμετρα».

Σύμφωνα με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, μια ομάδα μπορεί να υποβάλει πρόταση μομφής με 72 υπογραφές μόνο δύο μήνες μετά την προηγούμενη, σε διαφορετική περίπτωση χρειάζονται 144 ονόματα. Η τελευταία πρόταση υποβλήθηκε στις 10 Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι το νωρίτερο που οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με 72 υπογραφές είναι σήμερα, τα μεσάνυχτα.



«Το σχέδιο είναι να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Τόμας Σάνον, εκπρόσωπος της Αριστεράς. Ένας ανώτερος αξιωματούχος των Πατριωτών επιβεβαίωσε ότι η ομάδα θα υποβάλει επίσης την πρόταση τα μεσάνυχτα.

Για να υποβάλουν την πρόταση, πρέπει να στείλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου με το κείμενο και όλες τις απαιτούμενες υπογραφές. Μόλις κατατεθεί, οι νομικές υπηρεσίες θα αξιολογήσουν την εγκυρότητα των υπογραφών και, εάν οι προτάσεις είναι αποδεκτές, θα μπορούσε να συγκληθεί συζήτηση και ψηφοφορία για την πρόταση μομφής ήδη από τον Οκτώβριο.

