«Η Ευρώπη είναι σε μάχη»: Συναγερμός στην ΕΕ για το «τεστ» του Πούτιν στην Πολωνία- Πυρετός στο ΝΑΤΟ

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10/9).

Χαρακτηριστική της έντασης που επικρατεί στην Ανατολική Ευρώπη είναι η αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο για το περιστατικό, όπου έκανε λόγο για μία «μάχη για την ελευθερία» που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, στην αρχή της ομιλίας της στο Στρασβούργο για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στην εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τονίζοντας πως «στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη».

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για την ελευθερία μας και την ικανότητά μας να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας. Αυτή πρέπει να είναι η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Μια στιγμή που μπορούμε να αδράξουμε αν είμαστε ενωμένοι».

H πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μια νέα εποχή για την Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα για τη νέα Ευρώπη. Υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές προς την Ευρώπη. Πρέπει να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Το ερώτημα είναι απλό, κατά την πρόεδρο της Κομισιόν: «Έχει η Ευρώπη τα κότσια για αυτήν τη μάχη; Ή θέλουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας; Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε».

«Εσκεμμένη η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία»

Η «παραβίαση» από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, μοιάζει να ήταν «εσκεμμένη», δήλωσε από την πλευρά της η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας στο Twitter.

«Την περασμένη νύχτα στην Πολωνία, παρακολουθήσαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος και οι ενδείξεις είναι πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια, όχι τυχαία», έγραψε στο Twitter.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη για την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα» πρόσθεσε.

Κομμάτι από ρωσικό drone που καταρρίφθηκε από τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις / Φωτ.: Reuters

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να αναπτύξει ένα τείχος για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.

«Για άλλη μια φορά η Ρωσία δοκιμάζει τα κράτη στα σύνορα, την ΕΕ & το ΝΑΤΟ», έγραψε ο Κουμπίλιους σε ανάρτηση στο Twitter. «Θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη μέλη, τις συνοριακές χώρες και την Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να σταματηθεί».

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ διαβουλεύεται στενά με την Πολωνία μετά την κατάρριψη drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Twitter.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός, «ορισμένα από τα εχθρικά αντικείμενα καταρρίφθηκαν», κάνοντας λόγο για «πράξη επίθεσης» και «πρωτοφανή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών».

«Πολυάριθμα drones διείσδυσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας και αντιμετωπίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ στο Twitter. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είναι «σε επαφή με την πολωνική ηγεσία».

Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει τη διείσδυση drones στο πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε σήμερα πηγή από το ΝΑΤΟ στο Reuters, προσθέτοντας ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις υπήρξε εσκεμμένη διείσδυση έξι έως δέκα ρωσικών drones.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στην περιοχή είχαν εντοπίσει τα drones με τα ραντάρ τους, αλλά δεν ενεπλάκησαν.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού υπό κοινή διαχείριση με το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στη νυχτερινή επιχείρηση, σύμφωνα με την πηγή.

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

