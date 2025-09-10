Ρωσικό ΥΠΕΞ: Τα drones μας χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, όχι στην Πολωνία

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Μόσχας για την παραβίαση του εναέριου χώρου με drones στην Πολωνία ήρθε την Τετάρτη μέσω του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στη δική του αρμοδιότητα αλλά σε αυτή του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. «Αυτό δεν είναι εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για τα drones και τις δηλώσεις του Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε: «Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα – είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας».

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για επικοινωνία από την Πολωνία, απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία προέβη σε πρόκληση.

«Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορεί τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθεί να παρουσιάσει έστω και κάποιο επιχείρημα», δήλωσε.

Ρωσικό ΥΠΕΞ: Δεν σχεδιάζαμε να πλήξουμε στόχους στην Πολωνία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, αλλά δεν σχεδίαζε να πλήξει οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και επισημαίνει ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «τα οποία φέρονται ότι παραβίασαν τα σύνορα με την Πολωνία, δεν έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων».

«Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι στο εν λόγω ζήτημα να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας» προσθέτει η ανακοίνωση.

Η Ρωσία λέει ότι τα drones ήρθαν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας

Ο υπεύθυνος της Ρωσίας στη Βαρσοβία δήλωσε την Τετάρτη ότι τα drones που κατέρριψε η Πολωνία στον εναέριο χώρο της τη νύχτα προέρχονταν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ξέρουμε ένα πράγμα, αυτά τα drones πετούσαν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας», φέρεται να δήλωσε ο Αντρέι Όρντας, μετά την αποχώρησή του από το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το περιστατικό αποτελεί δοκιμασία για το ΝΑΤΟ»

«Ο σαφής χαρακτηρισμός του περιστατικού στην Πολωνία ως πράξης επιθετικότητας δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Αυτό σημαίνει ότι το περιστατικό αποτελεί δοκιμασία για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Κιρ Τζάιλς, συνεργάτης στο Πρόγραμμα Ρωσίας και Ευρασίας του think tank Chatham House.

«Το περιστατικό αυτό συνεχίζει το μοτίβο της Ρωσίας να δοκιμάζει τα όρια, ενώ παράλληλα της προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την ικανότητα της Πολωνίας να αντιδράσει. Ενώ η Ουκρανία είχε χρόνια για να αναπτύξει ένα σύστημα ανίχνευσης και αναχαίτισης εναέριων απειλών, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται κατεπειγόντως, αλλά υστερούν πολύ», συνέχισε.

🇵🇱 Inside a Polish house attacked by a Russian drone pic.twitter.com/tkLHe1dBlv — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 10, 2025

«Οποιαδήποτε απάντηση προς τη Ρωσία που δεν είναι αρκετά ισχυρή θα σημαίνει ότι η Ευρώπη απέτυχε σε αυτή τη νέα δοκιμασία, όπως απέτυχε και σε τόσες προηγούμενες».