Πολωνία: Επικοινωνία Τραμπ-Ναβρότσκι μετά την επίθεση με drones

Σε σοκ βρίσκονται το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την προβοκατόρικη ενέργεια της Ρωσίας να στείλει τουλάχιστον 19 drones αυτοκτονίας στην Πολωνία. Τα drones αναχαιτίστηκαν αλλά η ενέργεια αυτή οδηγεί σε κλιμάκωση της έντασης στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία βρίσκεται στην δεύτερη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, έχοντας έναν υβριδικό ρόλο, καθώς λειτουργεί ως κόμβος επιμελητείας, από όπου η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά κυρίως τα όπλα και τα πυρομαχικά των δυτικών συμμάχων κατευθύνονται προς την Ουκρανία.

Τηλεφώνημα Τραμπ με τον πολωνό ομόλογό του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να μιλήσει με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της κατά την διάρκεια της νύχτας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Λευκός Οίκος παρακολουθούν τις αναφορές από την Πολωνία και υπάρχουν σχέδια ο Πρόεδρος Τραμπ να μιλήσει με... τον Πρόεδρο Ναβρότσκι σήμερα», ανέφερε ο αξιωματούχος μέσω email.

Κάγια Κάλας: Ο Πούτιν δοκιμάζει την ενότητά μας

Την ίδια ώρα η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας», μετά από την εισβολή drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Νομίζω ότι αυτό που θέλει να δείξει ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει, είναι να μας δοκιμάσει, να δει πραγματικά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», είπε μιλώντας σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων.

«Αυτό που συνέβη αλλάζει τα δεδομένα (και) πρέπει να έχουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση» απέναντι στη Ρωσία, η οποία «σκόπιμα» ξεκινά μια «κλιμάκωση», πρόσθεσε.

«Πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί», τόνισε η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, επικαλούμενη το 19ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα είπε ότι η αντίδραση στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα.

«Τα drones καταρρίφθηκαν, οπότε αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αμυνθούμε, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε η Κάλας.

Σχεδιασμένη ενέργεια λέει η Πολωνία

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση και ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Κριστόφ Γκαβκόφσκι τόνισε ότι η πτήση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν σχεδιασμένη ενέργεια της Ρωσίας.

Νωρίτερα σήμερα, η Κάλας είχε κρίνει με ανάρτηση στο X ότι φαινόταν να είναι μια «σκόπιμη και όχι τυχαία» εισβολή. To NATO, από την πλευρά του, δήλωσε ότι αναμένει μια «πλήρη αξιολόγηση» της κατάστασης πριν προβεί σε εκτίμηση.

Η Μόσχα αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε την Πολωνία και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα drones του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, αλλά δεν σχεδίαζε να πλήξει οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.

Ζητάει ενίσχυση από το ΝΑΤΟ

Η Πολωνία δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η είσοδος μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της δεν ήταν «ατύχημα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους, ώρες αφού η Βαρσοβία κατέρριψε ρωσικούς δρόνους κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

Ο Σικόρσκι τόνισε ότι η μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνιστά απειλή για όλο το ΝΑΤΟ και υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε από τους συμμάχους να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Πολωνίας.