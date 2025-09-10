Το ΝΑΤΟ έτοιμο για όλα: Ο Ρούτε προειδοποιεί τη Μόσχα μετά την κατάρριψη των drones στην Πολωνία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την Τετάρτη (10/9) τη Μόσχα, μετά την κατάρριψη πολλών από τα drones της στον πολωνικό εναέριο χώρο. Προειδοποίησε μάλιστα τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι η διατλαντική συμμαχία είναι «έτοιμη» για περαιτέρω παραβιάσεις.

Σύμφωνα με το Politico, αν και ο επικεφαλής της βορειοατλαντικής συμμαχίας ανέφερε πως «μια πλήρης αξιολόγηση του συμβάντος» βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν η επίθεση ήταν σκόπιμη, «αυτό που είναι σαφές είναι ότι η χθεσινοβραδινή παραβίαση δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό».

«Οι αεράμυνές μας είναι συνεχώς σε ετοιμότητα», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, αφότου μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν το ρωσικό σμήνος drones αυτοκτονίας. «Το μήνυμά μου είναι σαφές: σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία... σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο των συμμάχων και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε επαγρύπνηση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα του εδάφους του ΝΑΤΟ».

ΝΑΤΟϊκή αντιαεροπορική επιχείρηση

Υπενθυμίζεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η Βαρσοβία κατέρριψε τα drones με την υποστήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ, αφού εντόπισε 19 αντικείμενα που εισήλθαν στο έδαφός της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Ο Ρούτε επαίνεσε την «πολύ επιτυχημένη» επιχείρηση, η οποία, όπως είπε, περιλάμβανε πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης και γερμανικά συστήματα αεράμυνας Patriot.

Μετά το περιστατικό, η Πολωνία ζήτησε επείγουσες διαβουλεύσεις με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη τη λεγόμενη ρήτρα του Άρθρου 4 της συμμαχίας. Ο Ρούτε δήλωσε ότι τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ «εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στην Πολωνία και κατήγγειλαν την απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βαρσοβίας δήλωσαν ότι παρέμειναν σε «συνεχή επαφή» με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ, τον Αμερικανό στρατηγό Alexus Grynkewich.

Η Μόσχα δοκιμάζει ΝΑΤΟ και Ευρώπη

Η Oana Lungescu, συνεργάτης του think tank Royal United Services Institute και πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι το περιστατικό έδειξε πως «αν η Μόσχα ήθελε να δοκιμάσει τις άμυνες του ΝΑΤΟ, διαπίστωσε ότι το ΝΑΤΟ ήταν έτοιμο».

«Όμως, σε μια εποχή που η Ρωσία προβαίνει σε ολοένα και πιο απερίσκεπτες ενέργειες, τα λόγια πρέπει να υποστηρίζονται από περισσότερες δυνατότητες αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά», πρόσθεσε.

Η Μόσχα μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να σχολιάσει το περιστατικό, αν και ο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης στην Πολωνία δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί ότι τα drones ήταν ρωσικά ήταν «αβάσιμοι».

Ενώ η εισβολή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει ρίξει βολές στον πλήρους κλίμακας πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, χώρες όπως η Ρουμανία είχαν προηγουμένως στείλει πολεμικά αεροπλάνα για να παρακολουθήσουν drones που πλησίαζαν το έδαφος της συμμαχίας.