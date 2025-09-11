Guardian: Η Πολωνία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Πολωνία βρίσκεται πιο κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση «από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, με την Βαρσοβία και το ΝΑΤΟ να εξετάζουν την αντίδρασή τους μετά την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Πολωνία κινητοποίησε τις δικές της και τις αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ, καταρρίπτοντας τουλάχιστον τρία drones, καθώς η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία επεκτάθηκε στο έδαφος του ΝΑΤΟ νωρίς την Τετάρτη, με τον πιο σημαντικό τρόπο από την πλήρη εισβολή πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, επισημαίνει ο Guardian.

Στη συνέχεια, η Βαρσοβία δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είχαν υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση των αεροπορικών αμυνών της χώρας. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει αεροσκάφη Typhoon στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης για την προστασία της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

Υπήρξαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο Τουσκ, και μερικές από αυτές είχαν εισέλθει στην Πολωνία από το έδαφος της Λευκορωσίας. Τέσσερα πολωνικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των δύο που εξυπηρετούν τη Βαρσοβία, έκλεισαν για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εισβολής. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ, δήλωσε ότι αεροσκάφη F-35 από τη χώρα του συμμετείχαν στην αποστολή για την αναχαίτιση των drones. Τουλάχιστον τρία drones καταρρίφθηκαν.

Ο Τουσκ, ο οποίος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη το πρωί, δήλωσε: «Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση... Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε τέτοιες προκλήσεις. Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια».

Η αντίδραση Τραμπ

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε: «Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ξεκινάμε!»

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα συνομιλήσει με τον νεοεκλεγμένο εθνικιστή πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ενώ ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, επανέλαβε την υποστήριξή του προς τη Βαρσοβία εν μέσω ανησυχιών στην Ευρώπη για το πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση Τραμπ σε μια ρωσική επίθεση κατά του ΝΑΤΟ. «Στεκόμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ ενόψει αυτών των παραβιάσεων του εναέριου χώρου και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Γουίτακερ σε μια ανάρτηση στο X.

Η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ επιθέσεις κατά της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας μεγάλα drone καμικάζι βασισμένα σε ιρανικό σχέδιο και γνωστά ανεπίσημα ως «Shaheds». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη το πρωί ότι 415 drone και 40 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους περισσότερους να στοχεύουν τα δυτικά τμήματα της χώρας. Ένα άτομο σκοτώθηκε στην περιοχή Zhytomyr.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τις χώρες του ΝΑΤΟ να ανταποκριθούν με σθένος στην εισβολή στην Πολωνία. «Η Μόσχα δοκιμάζει πάντα τα όρια του δυνατού και, αν δεν συναντήσει σθεναρή αντίδραση, προχωρά σε ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σήμερα ήταν ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης... Όχι ένα «Shahed», το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον οκτώ drone επίθεσης που στόχευαν την Πολωνία».

Τι απάντησε η Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι η Μόσχα «δεν είχε καμία πρόθεση να επιτεθεί σε στόχους στο έδαφος της Πολωνίας», χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι τα drones της είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο. «Είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις σχετικά με το θέμα αυτό με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας», πρόσθεσε.

Ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία, Αντρέι Ορντάς, χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον της Μόσχας αβάσιμες, λέγοντας ότι «δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να αποδεικνύουν ότι αυτά τα drones είναι ρωσικής προέλευσης».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλάφ Σικόρσκι, δήλωσε ότι η Βαρσοβία «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι πρόκειται για σκόπιμη επίθεση. «Όταν το κάνει ένα ή δύο drones, είναι πιθανό να πρόκειται για τεχνική δυσλειτουργία, αλλά... σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν 19 παραβιάσεις, και είναι απλά αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι αυτό θα μπορούσε να είναι τυχαίο», είπε.