«Δεν ήταν λάθος και το ξέρουμε»: Η Πολωνία απαντά στα σχόλια Τραμπ περί «τυχαίου περιστατικού»

Επίπληξη προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έκανε η Βαρσοβία, αφού αυτός εκτίμησε ότι η εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο μπορεί να ήταν ατύχημα.

«Θα θέλαμε κι εμείς η επίθεση με drones στην Πολωνία να ήταν λάθος. Αλλά δεν ήταν. Και το ξέρουμε», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας στη δήλωση του Τραμπ, μετά την επίθεση του Κρεμλίνου που τάραξε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025

Τον υποστήριξε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος δημοσίευσε στο X: «Όχι, δεν ήταν λάθος».

Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Την Τετάρτη, πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να καταρρίψουν ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Η πολωνική αστυνομία αναφέρει ότι έχουν βρεθεί θραύσματα από 16 drones σε όλη την ανατολική Πολωνία.

Το περιστατικό ήταν μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις της κυριαρχίας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και θεωρήθηκε στην Ευρώπη ως στρατιωτική και πολιτική δοκιμασία από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Πολωνία επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, καλώντας τους συμμάχους να συζητήσουν την κατάσταση.

Στροφή 180 μοιρών από τον Τραμπ

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον ήταν αρχικά συγκρατημένη, με τον Τραμπ να δημοσιεύει ένα αινιγματικό μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social: «Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ξεκινάμε!»

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η εισβολή των ρωσικών drones ήταν σκόπιμη. «Μπορεί να ήταν λάθος. Μπορεί να ήταν λάθος, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με τίποτα σχετικά με αυτή την κατάσταση», είπε.

Σύμφωνα με την WELT, πέντε drones βρίσκονταν σε ευθεία πορεία πτήσης προς μια βάση του ΝΑΤΟ πριν να αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη Lockheed Martin F-35.

Η στάση Ευρωπαίων ηγετών

Άλλοι ηγέτες συμφωνούν με την άποψη της Πολωνίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz δήλωσε ότι το Κρεμλίνο προκάλεσε σκόπιμα το ΝΑΤΟ με τα drones, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ σοβαρή απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη».

Η Kaja Kallas, η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ήταν σκόπιμο και όχι τυχαίο».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι η εκτόξευση drone από τη Μόσχα πάνω από την Πολωνία ήταν «απολύτως απαράδεκτη», ενώ ο πρέσβης της Ρωσίας στη Γαλλία εκλήθη την Παρασκευή να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Τσεχική Δημοκρατία, το Βέλγιο και η Ρουμανία, έχουν επίσης καλέσει τους πρέσβεις της Μόσχας.