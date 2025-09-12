Κόσμος Πολωνία Μαρκ Ρούτε ΝΑΤΟ Ρωσία Drone Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση Πόλεμος στην Ουκρανία

«Βόμβα» Ρούτε: Το NATO στέλνει «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει τα σύνορα της Ευρώπης με τη Ρωσία

Η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα, τόνισε ο γενικός γραμματέας του NATO.

Ο Μαρκ Ρούτε. Φωτό: Reuters
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγάς του μετά την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό ενάεριο χώρο αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει μια επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.

Είπε ότι η «ανατολική φρουρά» θα συγκροτηθεί με πολυάριθμα μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

