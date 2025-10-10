Στις 13 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση του NATO - Η ανακοίνωση Ρούτε για το Steadfast Noon

Από την αεροπορική βάση του Volkel στην Ολλανδία, ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε ότι η ετήσια πυρηνική άσκηση της Ατλαντικής Συμμαχίας με την ονομασία Steadfast Noon θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Όπως είπε ο Μαρκ Ρούτε, η άσκηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η νατοϊκή πυρηνική αποτροπή παραμένει αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς οποιονδήποτε εν δυνάμει αντίπαλο ότι η Συμμαχία μπορεί να προστατεύσει και να υπερασπισθεί όλα τα μέλη της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

«Θα δούμε αεροσκάφη, όπως το πολύ εντυπωσιακό ολλανδικό F-35A, να συμμετέχουν στην άσκηση, μαζί με αεροσκάφη από όλη τη Συμμαχία.

Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή η άσκηση πραγματοποιείται ετησίως. Πρόκειται για ετήσια εκπαίδευση και είναι τακτική. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό επειδή μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι η πυρηνική μας αποτροπή παραμένει όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική.

Στέλνει επίσης ένα σαφές μήνυμα σε κάθε πιθανό αντίπαλο ότι θα και μπορούμε να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε όλους τους Συμμάχους από όλες τις απειλές», λέει χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ρούτε στο βίντεο που δημοσίευσε το NATO στο YouTube.

Δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά οπλικά συστήματα



Όπως εξήγησαν αξιωματούχοι του NATO, κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά οπλικά συστήματα.

«Θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται για άσκηση ρουτίνας. Δεν κατευθύνεται κατά καμίας χώρας και δεν συνδέεται με κανένα πραγματικό γεγονός», εξήγησε ο Τζιμ Στόουκς, αρμόδιος για την πυρηνική πολιτική του ΝΑΤΟ.



Εκτός της αεροπορικής βάσης του Volkel στην Ολλανδία, η άσκηση, που θα διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί σε στρατιωτικές βάσεις του Βελγίου, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας επάνω από τη Βόρεια Θάλασσα.

Φέτος πραγματοποιείται έπειτα από την πληθώρα περιστατικών διείσδυσης ρωσικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και τις πτήσεις άγνωστης προέλευσης drones επάνω από την Κοπεγχάγη.



«Αυτά τα συχνότερα περιστατικά διείσδυσης είναι προφανώς κάτι που παρακολουθούμε από κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός συνταγματάρχης Ντάνιελ Μπαντς, επικεφαλής των πυρηνικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.



«Τα drones δεν είναι νέα απειλή για μας. Τα drones είναι κάτι που λαμβάνουμε υπ' όψιν».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters