«Ξεκινάμε»: Η πρώτη αινιγματική ανάρτηση Τραμπ μετά το ρωσικό χτύπημα στην Πολωνία

Ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις εξελίξεις στην Πολωνία, τον εναέριο χώρο της οποίας παραβίασαν ρωσικά drones, προκαλώντας ανησυχία στις χώρες του ΝΑΤΟ.

«Γιατί η Ρωσία παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ξεκινάμε!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αινιγματική ανάρτησή του, στην οποία δεν ξεκαθαρίζει τι ακριβώς εννοεί.

Δείτε την ανάρτηση:

Διεθνή ΜΜΕ επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τη φράση του Ντόναλντ Τραμπ. Αναλύοντας το περιεχόμενο της ανάρτησης, το BBC έγραψε:

«Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social για την Πολωνία ήταν πολύ σύντομη -αλλά σαφώς υποδηλώνει τις αυξανόμενες εντάσεις με τη Ρωσία και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες –μετά από μήνες ανησυχίας για τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις– ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος γιόρτασαν αυτό που θεωρούσαν μια “νίκη” στην εξωτερική πολιτική, όταν συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Όμως, οι μετέπειτα ειρηνευτικές συναντήσεις μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιήθηκαν, και ο πόλεμος φαίνεται να μην είναι πιο κοντά στο να τελειώσει απ’ ό,τι πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα –πριν από τις εισβολές με drones– ο Τραμπ, όχι για πρώτη φορά, απείλησε με αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας και δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε μια “δεύτερη φάση” κυρώσεων.

Πολλοί σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθούν τώρα για να δουν εάν η εισβολή στην Πολωνία θα προκαλέσει τις πολυαναμενόμενες δευτερεύουσες κυρώσεις».