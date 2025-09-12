Politico: Ο Τραμπ το πήρε απόφαση πως ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη - Έρχονται μέτρα κατά της Ρωσίας

Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ πείστηκε ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και κομβικός ήταν ο ρόλος μιας συμμαχίας Ευρωπαίων ηγετών.

Τώρα αυτό που μένει είναι να αναγκαστεί να πειστεί ο... απρόβλεπτος Τραμπ να συμφωνήσει πώς θα επιτευχθεί η ειρήνη.

Μια σειρά διπλωματικών επισκέψεων την περασμένη εβδομάδα έφερε σε επαφή υψηλόβαθμους αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για να συζητήσουν νέους οικονομικούς περιορισμούς και σχέδια για τη διακοπή της ροής ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μια τεχνική ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ στάλθηκε ακόμη και στην Ουάσιγκτον για να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες των προτάσεων, των οποίων οι βασικοί στόχοι απολαμβάνουν αμοιβαία συμφωνία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι και διπλωμάτες στο POLITICO.

«Ο Τραμπ είναι τελικά με το μέρος μας. Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα συμβιβάσουμε τις δύο προσεγγίσεις», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να συζητήσει τις κλειστές συζητήσεις.

Ετοιμάζεται το 19ο πακέτο κυρώσεων

Την ώρα που η Ένωση βάζει τις τελευταίες «πινελιές» σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων -το 19ο που επιβάλλεται στη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής το 2022- οι διαπραγματευτές λένε ιδιωτικά ότι η πιο αποτελεσματική δράση πρέπει να ληφθεί σε συνεργασία με τους Αμερικανούς.

Και παρόλο που υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά με την ανάγκη να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά να χρησιμοποιήσει εμπορικά εργαλεία, όπως δασμούς, για να εξαντλήσει τα πολεμικά αποθέματα του Κρεμλίνου, ενώ η ΕΕ πιέζει για επίσημες κυρώσεις στις επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με τη Μόσχα.

Ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε ότι αναμένουν «έντονες συζητήσεις» με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία.

Οι «κόκκινες γραμμές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε αξιωματούχους της ΕΕ ότι επιθυμεί να επιβάλει δασμό 100% στην Ινδία και την Κίνα για την αγορά ρωσικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η Βρυξέλλες θα ακολουθήσει το παράδειγμά του. Ωστόσο, αυτό είναι οικονομικά και πολιτικά αδύνατο για την ΕΕ.

Μια τέτοια κίνηση θα ήταν αντίθετη με τις βασικές αρχές της ΕΕ, ιδίως μετά την επανάληψη της αντίθεσης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους δασμούς, επιμένοντας ότι «οι δασμοί είναι φόροι» για τους εγχώριους καταναλωτές. Η επιβολή δασμών στην Ινδία, με την οποία οι Βρυξέλλες βρίσκονται κοντά σε μια σημαντική εμπορική συμφωνία, και στην Κίνα, στην οποία η ανοιχτή οικονομία της ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένη, θα ισοδυναμούσε με τεράστια πράξη αυτοκαταστροφής.

«Δεν επιβάλλουμε δασμούς. Είμαστε εμπορικό μπλοκ. Είμαστε εξαγωγείς. Οι εξαγωγές είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας της ΕΕ. Αυτό είναι το DNA μας», δήλωσε η Agathe Demarais, ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

«Αυτό είναι απλώς ένας τρόπος για την κυβέρνηση Τραμπ να υποβάλει μια μη ρεαλιστική απαίτηση στους εταίρους της», πρόσθεσε η Demarais. «Οι εταίροι θα αρνηθούν, διότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η ΕΕ να επιβάλει δασμούς, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, στην Κίνα και την Ινδία», και προσθέτει: «Εντάξει, οι εταίροι μας αρνούνται να προχωρήσουν, οπότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε».

Ένα πρόσφατο έγγραφο συζήτησης που κυκλοφόρησε η δανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το οποίο είδε το POLITICO, διερεύνησε εάν οι πρωτεύουσες θα ήταν διατεθειμένες να επιβάλουν δασμούς στη Μόσχα ως μέρος του 19ου πακέτου κυρώσεων της Ένωσης. Αυτή η ιδέα, σύμφωνα με αρκετούς διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, δεν έτυχε μεγάλης αποδοχής μεταξύ των υπουργών όταν συζητήθηκε τον περασμένο μήνα.

Τραμπ σε Ευρώπη: Σταματήστε να αγοράζετε καύσιμα από Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε επίσης την Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσικά ορυκτά καύσιμα — το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τα έσοδα για να πληρώσει τα άρματα μάχης και τα στρατεύματά του — παρέχοντας χρήσιμη επιρροή στους ηγέτες της ΕΕ που ήδη πιέζουν για τον πλήρη τερματισμό των εισαγωγών από τη χώρα.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έφτασε στις Βρυξέλλες για συναντήσεις την Πέμπτη, όπου ήλπιζε να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ του Τραμπ και της φον ντερ Λάιεν για την αγορά από την ΕΕ επιπλέον αμερικανικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Πρόκειται για φιλόδοξους στόχους εισαγωγής ενέργειας», δήλωσε ο Wright στους δημοσιογράφους σε τηλεδιάσκεψη. «Σίγουρα οι ΗΠΑ μπορούν να το παρέχουν, αλλά αυτό είναι ένα πλαίσιο που αναμένει σημαντική αύξηση του εμπορίου ενέργειας από τη χώρα μας... οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ αυξάνονται για να αντικαταστήσουν το υπόλοιπο ρωσικό φυσικό αέριο που εξακολουθεί να εισάγεται στην Ευρώπη».

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen δήλωσε ότι σκοπεύει να επιταχύνει τη δέσμευση της ΕΕ να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027 — ενδεχομένως να προωθήσει την προθεσμία, εάν αυτό συμφωνηθεί ως μέρος ενός συμβιβασμού με τα κράτη μέλη.

«Έχω υποβάλει πρόταση για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου», δήλωσε. «Για να συμβεί αυτό με τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και σε προβλήματα ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Αμερικανών φίλων μας. Πρέπει να εισάγουμε περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ».

Εκτός από το ότι αποτελεί σημαντική εμπορική ευκαιρία για τις ΗΠΑ, η πρόταση δίνει επίσης στις Βρυξέλλες ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις με χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες αντιτίθενται στα σχέδια διακοπής των σχέσεων με τη Ρωσία.