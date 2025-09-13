Τα 6 κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Η αποστολή drone από τη Ρωσία πάνω από την Πολωνία εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με τη Ρωσία, την Πολωνία και το ΝΑΤΟ, από το αν το Κρεμλίνο είχε την πρόθεση να στείλει τα drones στην Πολωνία έως το αν η Βαρσοβία και η Ατλαντική Συμμαχία έχουν προσαρμοστεί επαρκώς στην πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου με drones.

Το POLITICO και ο αρθρογράφος Jan Cienski επιχειρούν να κωδικοποιήσουν τα κρίσιμα ζητήματα που χρειάζονται απαντήσεις:

1. Τι συνέβη πάνω από την ανατολική Πολωνία;

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στο πολωνικό κοινοβούλιο ότι ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε 19 φορές. Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ολλανδικά F-35, καθώς και άλλα αεροσκάφη, αντέδρασαν και κατέρριψαν τουλάχιστον τέσσερα drones.

Θραύσματα από τα drones βρέθηκαν σε όλη την ανατολική Πολωνία, με ένα από αυτά να συντρίβεται σε ένα σπίτι. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η Βαρσοβία είναι αρκετά σαφής ως προς το ποιος φέρει την ευθύνη. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις επιθετικές προθέσεις της Ρωσίας», δήλωσε ο Τουσκ. Η Βαρσοβία επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για να συγκαλέσει συνάντηση με τους συμμάχους της και να συζητήσει την κατάσταση.

2. Μήπως πρόκειται για ατύχημα;

Η Πολωνία και άλλες χώρες της πρώτης γραμμής του ΝΑΤΟ, όπως η Ρουμανία, έχουν δεχτεί περιστασιακές επιθέσεις από ρωσικά drones τα τελευταία τρία χρόνια, από τότε που το Κρεμλίνο ξεκίνησε την επίθεσή του στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που τόσο πολλά drones εντοπίστηκαν πάνω από μια χώρα σύμμαχο - και η πρώτη φορά που ρωσικά drones καταρρίφθηκαν.



Τα προηγούμενα περιστατικά θα μπορούσαν να εξηγηθούν ως μεμονωμένα, αλλά αυτό δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να το ισχυριστεί με έναν τόσο μεγάλο αριθμό drones.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρήσουμε ότι επρόκειτο για σφάλμα διόρθωσης πορείας ή κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.



Ο Φάμπιαν Χόφμαν, εμπειρογνώμονας σε θέματα πυραύλων και πυρηνικής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, δήλωσε ότι το περιστατικό φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σκόπιμης ενέργειας. «Κοιτάζοντας τις διαδρομές πτήσης, αυτά τα drones ακολούθησαν μια ελεγχόμενη τροχιά, οπότε φαίνεται ότι η Ρωσία το έκανε σκόπιμα», δήλωσε.



Ωστόσο, υπήρχαν μερικές επιφυλάξεις.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χέιλι, δήλωσε: «Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές και δεν υπάρχει ακόμη καμία οριστική εκτίμηση σχετικά με τα αίτια των επιθέσεων με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή την πρόθεσή τους. Όποια και αν ήταν η πρόθεσή τους, ήταν επικίνδυνες επιθέσεις, όποια και αν ήταν η πρόθεσή τους, ήταν απερίσκεπτες επιθέσεις και όποια και αν ήταν η πρόθεσή τους, παραβίασαν τον κυρίαρχο εναέριο χώρο της Πολωνίας».



Ο Ζάκαρι Κάλενμπορν, ερευνητής στον τομέα των πολέμων με drones στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε: «Αρχικά βλέπω πολλές σκληρές δηλώσεις, αλλά και δισταγμό ως προς τον τρόπο αντίδρασης», είπε. «Οι διαβουλεύσεις του άρθρου 4 δίνουν την ευκαιρία να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες, να σταθμιστούν οι επιλογές και να αποφασιστεί εάν και πώς θα αντιδράσουμε».

3. Τι λέει το Κρεμλίνο;

Από την άλλη πλευρά, ο Αντρέι Ορντάς, επιτετραμμένος της Ρωσίας στη Βαρσοβία, δήλωσε έξω από το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας: «Ένα πράγμα είναι σίγουρο: αυτά τα drones πέταξαν από την πλευρά της Ουκρανίας... Δεν έχει προσκομιστεί καμία απόδειξη που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι αυτά τα drones ήταν ρωσικής προέλευσης».



Το Κρεμλίνο αντέδρασε χωρίς να λέει στην ουσία κάτι διαφωτιστικό... «Προτιμούμε να μη σχολιάσουμε καθόλου το θέμα. Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ωστόσο, πρόσθεσε, οι ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για διάφορες προκλήσεις «σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές χωρίς καν να προσπαθούν να δώσουν επιχειρήματα».

Το υπουργείο Άμυνας απάντησε τελικά, δίνοντας στη δημοσιότητα μια ηλεκτρονική δήλωση στην οποία ανέφερε ότι η Ρωσία είχε πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones εναντίον «επιχειρήσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας» στη δυτική Ουκρανία.

Δεν είχε «προγραμματιστεί» κανένας στόχος στο πολωνικό έδαφος, πρόσθεσε. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι τα drones που φέρεται να διέσχισαν τα σύνορα της Πολωνίας είχαν μέγιστη εμβέλεια πτήσης όχι μεγαλύτερη από 700 χιλιόμετρα, υπονοώντας ότι τα drones που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία δεν θα μπορούσαν να έχουν φτάσει στην Πολωνία.



«Παρ' όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διαβουλεύσεις με την Πολωνία σχετικά με το θέμα αυτό», κατέληξε.

4. Είναι μέρος ενός ρωσικού σχεδίου;

Παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν και τις αποτυχημένες προσπάθειές του να τερματίσει γρήγορα τις εχθροπραξίες, η Ρωσία έχει εντείνει την επιθετικότητά της εναντίον της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες.



Εξαπολύει ολοένα και μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου εκτόξευσε πάνω από 800 drones και πυραύλους, ένας από τους οποίους χτύπησε το κύριο κυβερνητικό κτίριο της Ουκρανίας, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα στον πόλεμο.



Η Ρωσία χτύπησε επίσης ένα αμερικανικό εργοστάσιο στη δυτική Ουκρανία. Στα τέλη Αυγούστου, η διπλωματική αποστολή της ΕΕ και το κοντινό Βρετανικό Συμβούλιο χτυπήθηκαν στο κέντρο του Κιέβου.

«Αυτό είναι ένα μήνυμα από τη Μόσχα ότι δεν ενδιαφέρονται για μια ειρήνη που θα διασφαλιστεί από μια δυτική δύναμη ασφαλείας και πιθανότατα δεν ενδιαφέρονται για ειρήνη καθόλου», έγραψε ο Τίμοθι Σαθ, οικονομολόγος που καλύπτει την Κεντρική Ευρώπη.



Ο συνταξιούχος στρατηγός Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής του στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη, δεν είχε καμία αμφιβολία ότι η εισβολή των drones ήταν σκόπιμη και υπογράμμισε την τάση του Πούτιν για ρίσκο, σημειώνοντας ότι περίπου 8.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στην Πολωνία.



Ο Χόφμαν δήλωσε ότι η προθυμία της Μόσχας να αναλάβει τέτοιους κινδύνους αντανακλά τόσο αδυναμία όσο και οπορτουνισμό. «Η Ρωσία δεν σέβεται την Ευρώπη. Και η πραγματικότητα είναι ότι η Ρωσία δεν τα πάει ιδιαίτερα καλά, ειδικά από οικονομική άποψη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κρεμλίνο επιλέγει να κλιμακώσει τώρα».

5. Είναι έτοιμη η αεροπορική άμυνα της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ;

Η Πολωνία και οι σύμμαχοί της είδαν τα drones (αν και η Λευκορωσία, σύμμαχος του Κρεμλίνου, διεκδίκησε μέρος της αναγνώρισης για την ενημέρωση της Βαρσοβίας σχετικά με την προσέγγισή τους) και κατάφεραν να καταρρίψουν μερικά από αυτά, αλλά αυτό δεν αποτελεί εντυπωσιακή επιτυχία για την Πολωνία και το ΝΑΤΟ.



«Δεν είναι το περιστατικό για το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείς F-16 και F-35», δήλωσε ο Χότζες.

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια πολέμου, αυτό δείχνει επίσης ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει κάνει αρκετά για να προετοιμαστεί για τη ρωσική επίθεση, την οποία οι αναλυτές συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν πραγματική απειλή, έγραψε ο Φίλιπς Ο' Μπράιεν, καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του St. Andrews.

«Η χθεσινοβραδινή επίθεση των Ρώσων στην Πολωνία (και αυτό ακριβώς ήταν) δείχνει ότι τα κράτη της συμμαχίας δεν έχουν φροντίσει να προετοιμαστούν κατάλληλα όχι μόνο για μελλοντικό πόλεμο, αλλά και για τον πόλεμο που τους απειλεί αυτή τη στιγμή», είπε.

6. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί το ΝΑΤΟ;

Η συμμαχία γνωρίζει ότι η αεροπορική της άμυνα χρειάζεται βελτίωση.



Η Οάνα Λουνγκέσκου, ερευνήτρια στο think tank Royal United Services Institute και πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε «έχει πει ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται πενταπλάσια αύξηση των αεροπορικών και πυραυλικών αμυντικών δυνατοτήτων, οπότε αυτό αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Είναι επίσης σημαντικό όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να αποσαφηνίσουν την εθνική τους νομοθεσία σχετικά με την κατάρριψη αεροσκαφών που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους».

Ο Χότζες κάλεσε το ΝΑΤΟ να πραγματοποιήσει μια μεγάλη, πολυεθνική άσκηση αεροπορικής άμυνας, προκειμένου να συντονίσει κατάλληλα την αεροπορική άμυνα σε όλα τα κράτη της πρώτης γραμμής. Προέτρεψε επίσης να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής για τις αεροπορικές περιπολίες πάνω από τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, ώστε τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά drones και πυραύλους.



Τέλος, είπε ότι είναι λογικό το ΝΑΤΟ να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη δυτική Ουκρανία, προκειμένου να αποτρέψει τα ρωσικά drones και πυραύλους από το να πλησιάσουν τον εναέριο χώρο των συμμάχων. «Δεν υπάρχουν ρωσικά αεροσκάφη που να πετούν πάνω από την Ουκρανία, οπότε αυτό δεν θα αποτελούσε κλιμάκωση», είπε.