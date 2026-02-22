Πόλεμος στην Ουκρανία: «Τρύπες» στις κυρώσεις «χαρίζουν» ευρωπαϊκή τεχνολογία σε ρωσικά drones

Μια αθέατη, αλλά κρίσιμη πτυχή του πολέμου στην Ουκρανία αποκαλύπτουν κατεστραμμένα τμήματα ρωσικών drones που περισυνελέγησαν από πεδία μαχών: προέρχονται από εξαρτήματα ευρωπαϊκής προέλευσης, που είναι ενσωματωμένα σε οπλικά συστήματα της Μόσχας!

Η ανάλυση ηλεκτρονικών πλακετών, μικροεπεξεργαστών και συστημάτων πλοήγησης δείχνει ότι, παρά το καθεστώς κυρώσεων, τεχνολογία που κατασκευάζεται ή διακινείται στην Ευρώπη καταλήγει να χρησιμοποιείται σε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα ευρήματα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τα κενά στους ελέγχους εξαγωγών, τα παράλληλα δίκτυα προμηθειών και την αποτελεσματικότητα των περιοριστικών μέτρων της Δύσης. Παράλληλα, «φωτίζουν» τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος πόλεμος εξαρτάται από μια παγκοσμιοποιημένη αλυσίδα εφοδιασμού, όπου ακόμη και εξαρτήματα «διπλής χρήσης» μπορούν να μετατραπούν σε κρίσιμα στοιχεία πολεμικής μηχανής.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την brusselssignal, νέες έρευνες δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή τεχνολογία συνεχίζει να τροφοδοτεί τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρά τις πολυάριθμες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαρτήματα από μεγάλους κατασκευαστές της ΕΕ βρίσκουν τον δρόμο τους για ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και άρματα μάχης μέσω σκιωδών αλυσίδων εφοδιασμού, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις στην επιβολή των ελέγχων των εξαγωγών.

Στρατιωτικά συντρίμμια που συλλέχθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία των ρωσικών βομβαρδισμών, στο Χάρκοβο (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/SERGEY KOZLOV)

Μια δημοσιογραφική διασυνοριακή έρευνα αποκάλυψε πώς τα προηγμένα ευρωπαϊκά εξαρτήματα συνεχίζουν να ενισχύουν το οπλοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις της ΕΕ μέσω αδιαφανών δικτύων τρίτων χωρών. Παρά τις απαγορεύσεις εξαγωγών από το 2022, τεχνολογία υψηλής προτεραιότητας από εταιρείες της ΕΕ φτάνει στη Μόσχα, επιτρέποντας τη μαζική παραγωγή των drones καμικάζι Geran-2 - μετονομασμένων εκδόσεων του ιρανικού Shahed-136 - που χρησιμοποιούνται σε καταστροφικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές.

Με προϊόντα από Ευρώπη, ΗΠΑ, Κίνα τα μισά εξαρτήματα

Η έρευνα , η οποία αποκαλύφθηκε την Πέμπτη (19/2) και στην οποία συμμετείχαν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης De Tijd, The Times , The Irish Times, Der Standard , InfoLibre , Paper Trail Media , το Kyiv Independent και η ΜΚΟ Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), ανέλυσε δεδομένα των ρωσικών τελωνείων και συντρίμμια drone. Σχεδόν τα μισά από τα εξαρτήματα των drones Geran-2 βρέθηκαν να περιέχουν ξένα προϊόντα, με πολλά μικροτσίπ και κεραίες να προέρχονται από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Κίνα. Περίπου 112 εξαρτήματα ανά drone προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Ελβετία και τη Γερμανία.

Αυτά τα εξαρτήματα εξήχθησαν στη Ρωσία μετά την έναρξη ισχύος των κυρώσεων. Οι κυρώσεις τείνουν να αποδυναμώνονται επειδή στοχεύουν μεμονωμένες οντότητες και όχι εταιρικά δίκτυα και η επιβολή τους έχει αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις τράπεζες, τις εταιρείες logistics και τους παρόχους υπηρεσιών που υποστηρίζουν το εμπόριο περιορισμένων αγαθών προς τη Ρωσία, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Ελευθερία στο Χονγκ Κονγκ (CFHK). Επισημαίνεται επίσης ότι πολλά εξαρτήματα που παράγονται από εταιρείες με έδρα την Ευρώπη συχνά κατασκευάζονται σε εργοστάσια σε όλη την Ασία.



Οι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες, επιβάλλοντας κυρώσεις σε δίκτυα φοροδιαφυγής και επεκτείνοντας τις απαγορεύσεις εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης. Οι ειδικοί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι χωρίς αυστηρότερη εποπτεία από τρίτες χώρες, η πολεμική μηχανή της Ρωσίας θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται αυτά τα τρωτά σημεία, απειλώντας ενδεχομένως την ευρωπαϊκή ασφάλεια.